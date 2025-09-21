 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Bringt Tabellenführer SG Obere Dill in Dillbrecht mit seinem Doppelpack in Hälfte zwei auf die Siegerstraße: Hifzi Ulusoy. 7:1 heißt es am Ende gegen den FC Niederroßbach. © Lorenz Pietzsch
Breitscheid ärgert Fellerdilln

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga hat die SSG Breitscheid den VfL Fellerdilln 2:1 besiegt. Der SV Herborn gewann das Topspiel gegen Sinn/Hörbach und ist nun erster Verfolger der SG Obere Dill +++

Dillenburg. Die SG Obere Dill bleibt in der Fußball-A-Liga Dillenburg das Maß aller Dinge, setzte sich am Samstag daheim gegen den FC Niederroßbach 7:1 durch und verteidigte die Tabellenspitze. Da die SSG Breitscheid den VfL Fellerdilln beim 2:1 überraschte, übernimmt der SV Herborn (4:2 im Topspiel gegen die SG Sinn/Hörbach) den Platz des ersten Obere Dill-Verfolgers. Weitere Heimerfolge feierten die SG Eschenburg II (3:0 gegen den TSV Eibach, bei dem Simon Schwehn erstmals als Coach an der Seitenlinie stand), der SV Eisemroth (3:0 gegen den TSV Ballersbach) sowie die SG Roth/Simmersbach (4:0 gegen TuS Driedorf). 1:1 trennten sich der FC Merkenbach und die SG Dietzhölztal.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

