Breitscheid ärgert Fellerdilln

Dillenburg. Die SG Obere Dill bleibt in der Fußball-A-Liga Dillenburg das Maß aller Dinge, setzte sich am Samstag daheim gegen den FC Niederroßbach 7:1 durch und verteidigte die Tabellenspitze. Da die SSG Breitscheid den VfL Fellerdilln beim 2:1 überraschte, übernimmt der SV Herborn (4:2 im Topspiel gegen die SG Sinn/Hörbach) den Platz des ersten Obere Dill-Verfolgers. Weitere Heimerfolge feierten die SG Eschenburg II (3:0 gegen den TSV Eibach, bei dem Simon Schwehn erstmals als Coach an der Seitenlinie stand), der SV Eisemroth (3:0 gegen den TSV Ballersbach) sowie die SG Roth/Simmersbach (4:0 gegen TuS Driedorf). 1:1 trennten sich der FC Merkenbach und die SG Dietzhölztal.