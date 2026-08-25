Breites Grinsen nach historischem Oberliga-Auftakt von P. M. · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Kabinenfotos und Jubelfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen. Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr TuS Büppel TuS Büppel SV Concordia Emsbüren Emsbüren 2 3 Abpfiff Mit einem breiten Grinsen dürfte es für die Frauen von Concordia Emsbüren zurück ins Emsland gegangen sein. Beim TuS Büppel feierte der Oberliga-Neuling zum Saisonauftakt einen 3:2-Erfolg und damit gleich den ersten Sieg einer Emsbürener Frauenmannschaft auf Landesebene. Nach dem frühen 0:1 durch Christina Müller (16.) glich Lotta Tiebel in der 34. Minute aus. Nach der Pause schlug Concordia dann binnen zwei Minuten doppelt zu: Die gerade eingewechselte Ida Jansen traf praktisch mit ihrer ersten Aktion zum 2:1 (59.), ehe Tiebel nach Jansens Vorarbeit auf 3:1 erhöhte (61.). Büppel verkürzte durch Lara Duetsch (80.) noch einmal, mehr ließ Emsbüren aber nicht zu. Drei Punkte, ein historischer Oberliga-Auftakt und allen Grund für ein ziemlich breites Grinsen auf der Heimfahrt. – Foto: SG Schwefingen/SV Union Meppen So., 23.08.2026, 12:30 Uhr SV Harderberg Harderberg SG Schwefingen / Union Meppen SG Schwefingen 2 5 Abpfiff Erstes Spiel, erster Sieg und natürlich durfte auch das erste Jubelfoto nicht fehlen. Die SG Schwefingen/Union Meppen ist mit einem 5:2-Auswärtserfolg beim SV Harderberg erfolgreich in die neue Saison gestartet. Dabei mussten die Gäste zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Laura Backs antwortete jedoch praktisch postwendend per Foulelfmeter zum 1:1. Anschließend drehte die SG richtig auf: Janna Lampe traf innerhalb von vier Minuten doppelt (20./24.), ehe Verena Hanekamp noch vor der Pause auf 4:1 erhöhte. Harderberg verkürzte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:4. Im zweiten Durchgang ließ die SG nichts mehr anbrennen. Khansa Sido Yousef setzte in der 87. Minute mit dem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt. Ein Auftakt, der sich sehen lassen kann – auf dem Platz und anschließend auch auf dem Jubelfoto.

– Foto: SV Surwold

Reinken trifft spät und Surwold II hat das schönste Foto