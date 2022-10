Breiteneicher leitet Derbysieg ein: FCE siegt mit 2:0 im Vilstalderby

Nach dem 0:0 in der Vorwoche gegen 09 Landshut stand nun zum Auftakt der Rückrunde der A-Klasse Landshut nochmal ein richtiges "Schmankerl" an: Der TSV Haarbach kreuzte nach 2017 wieder die Klingen mit dem FC Eberspoint in der FCE-Arena vor einer Kulisse von ca. 170 Zuschauern.

Auf sehr holprigen Geläuf brauchten beide Teams lange, um überhaupt in das Spiel zu finden. Erst durch einen Freistoß Endstand die erste Einschussmöglichkeit: Nach einem langen Ball zielte TSV-Stürmer Hiller über das Tor von FCE-Keeper Huber. Die Löwen versuchten durch eine stabile Defensive, wie auch schon im Hinspiel, ins Spiel zu finden und dann über die Außenbahn für Gefahr zu sorgen, doch jegliche Offensivaktion wurde im Keim erstickt. Haarbach wirkte in der ersten Halbzeit einfach griffiger. Den ersten Torschuss seitens FCE gab Florian Kubanek per Flachschuss ab, welcher kein Problem für Ex-Landesligakeeper Worschech war. Die Gäste verpassten in dieser Phase des Spiels sich für eine gute erste Halbzeit zu belohnen und scheiterten kurz vor der Pause noch an dem Innenpfosten. Die größte Chance für die Heimelf vergab Ziyad Yassin auf der Gegenseite: Nach einem langgezogenen Freistoß zielte der FCE-Goalgetter zu ungenau. So gingen beide Teams mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bekam der FC Eberspoint endlich mehr Zugriff auf das Spiel und gewann immer mehr entscheidende Zweikämpfe. So gelang der zu diesem Zeitpunkt etwas glückliche Führungstreffer nach einem Standard: Martin Breiteneicher behielt nach einem Luftzweikampf die nötige Ruhe und schob zum 1:0 Führungstreffer ein (59.Minute). Mit der Führung im Rücken wirkte das Spiel des FC Eberspoint deutlich stabiler. Der TSV Haarbach hingegen kam nicht mehr richtig ins Spiel, wobei es an der Einstellung der Männer von TSV-Coach Edgar Wiesmayer nicht fehlte. Vor allem FCE-Jungspunt Finn Hoffmann zeigte in der Abwehr eine hervorragende Leistung. In einer 1:1-Situation vergaben die Gäste ihre Chance auf dem Ausgleich, doch FCE-Keeper Stefan Huber behielt im entscheidenden Moment die Oberhand. In der Schlussphase des Derbys bekam der FCE natürlich immer mehr Raum zum Kontern. Kurz vor Schluss rückte Haarbach nochmal auf und wurde eiskalt ausgekontert: Martin Breiteneicher behielt erneut die Ruhe und legte clever auf Ziyad Yassin quer, welcher zum entscheidenden 2:0 einschob (89. Minute). Somit war das Vilstalderby zu Gunsten der Löwen entschieden.