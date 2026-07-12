Breitenbrunns Christopher Volk nennt seine Top-Elf der B-Liga Odenwald

Spielertrainer Christopher Volk (links, im Duell mit Yazn Kakih von der SSV Brensbach II) gewann mit der GSV Breitenbrunn die Meisterschaft in der Kreisliga B Odenwald. – Foto: Herbert Krämer

Wie schon Stefan Stefanovski bei seiner Elf der Saison in der Kreisoberliga, verzichtet Volk auf Spieler seiner Mannschaft. Er sagt: „Stefans Begründung ist sehr sympathisch. Obwohl wir Meister wurden und es sicherlich einige meiner Jungs verdient hätten, möchte ich auch keinen bevorzugen oder benachteiligen.“ Wer es in seine Top-Elf geschafft hat, lest ihr auf Echo Online (Plus).