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Breitenbrunns Christopher Volk nennt seine Top-Elf der B-Liga Odenwald
Der Torschützenkönig, ein Trainerkollege und Regionalligaerfahrung: Breitenbrunns Meister-Spielertrainer Christopher Volk hat eine schlagkräftige Top-Elf der B-Liga Odenwald im 3-5-2 zusammengestellt
von Lutz Reubold · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Spielertrainer Christopher Volk (links, im Duell mit Yazn Kakih von der SSV Brensbach II) gewann mit der GSV Breitenbrunn die Meisterschaft in der Kreisliga B Odenwald. – Foto: Herbert Krämer
Wie schon Stefan Stefanovski bei seiner Elf der Saison in der Kreisoberliga, verzichtet Volk auf Spieler seiner Mannschaft. Er sagt: „Stefans Begründung ist sehr sympathisch. Obwohl wir Meister wurden und es sicherlich einige meiner Jungs verdient hätten, möchte ich auch keinen bevorzugen oder benachteiligen.“ Wer es in seine Top-Elf geschafft hat, lest ihr auf Echo Online (Plus).