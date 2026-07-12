 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Breitenbrunns Christopher Volk nennt seine Top-Elf der B-Liga Odenwald

Der Torschützenkönig, ein Trainerkollege und Regionalligaerfahrung: Breitenbrunns Meister-Spielertrainer Christopher Volk hat eine schlagkräftige Top-Elf der B-Liga Odenwald im 3-5-2 zusammengestellt

von Lutz Reubold · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Spielertrainer Christopher Volk (links, im Duell mit Yazn Kakih von der SSV Brensbach II) gewann mit der GSV Breitenbrunn die Meisterschaft in der Kreisliga B Odenwald.
Spielertrainer Christopher Volk (links, im Duell mit Yazn Kakih von der SSV Brensbach II) gewann mit der GSV Breitenbrunn die Meisterschaft in der Kreisliga B Odenwald. – Foto: Herbert Krämer

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Wie schon Stefan Stefanovski bei seiner Elf der Saison in der Kreisoberliga, verzichtet Volk auf Spieler seiner Mannschaft. Er sagt: „Stefans Begründung ist sehr sympathisch. Obwohl wir Meister wurden und es sicherlich einige meiner Jungs verdient hätten, möchte ich auch keinen bevorzugen oder benachteiligen.“ Wer es in seine Top-Elf geschafft hat, lest ihr auf Echo Online (Plus).