Breitenbrunn wittert Morgenluft: SVB ringt Hainsacker nieder

Ligabericht
Der SV Breitenbrunn freut sich über wichtige Punkte im Abstiegskampf. – Foto: Felix Schmautz
Im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd freut sich der SV Breitenbrunn über ganz wichtige Punkte. Die Mannschaft von Coach Florian Reichold gewann das einzige Samstagsspiel des 20. Spieltags zu Hause mit 2:1 (1:0) gegen die SpVgg Hainsacker. Mit nun 17 Punkten rangiert Breitenbrunn zwar weiterhin auf einem Relegationsplatz, wittert aber Morgenluft. Die Stimmen zum Spiel.
Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein mäßiges Bezirksliga-Spiel auf einem schwierigen Boden gewannen wir aufgrund der klaren Chancen absolut verdient. Hainsacker war über die vielen Standards gefährlich, erzeugte aber keine Durchschlagskraft. Wir verpassten es leider, aus den vielen klarsten Möglichkeiten die Entscheidung herbeizuführen. So blieb es bis zum Schluss sehr spannend. Meiner Mannschaft danke ich für die Disziplin, die sie schon letzte Woche gezeigt hatte. So soll es nächste Woche weitergehen.“
Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Die Gastgeber nutzten eine Fehlerkette gleich zu Beginn zur Führung. Anschließend entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Wir hatten ein, zwei gute Gelegenheiten, die wir nicht nutzen konnten. Ein ganz anderes Spiel wäre es sicher geworden, hätte der Unparteiische nach einer halben Stunde eine klare Notbremse an Simon Fürst im Strafraum geahndet. Gleich nach Wiederbeginn schenken wir Breitenbrunn einen Elfmeter. Dann wird es natürlich schwer. Mehr als das 2:1 durch Thomas Hammling ist uns dann nicht mehr gelungen. Breitenbrunn war hier dem dritten Treffer sogar näher. Gratulation an den Gegner.“