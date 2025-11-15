Breitenbrunn wittert Morgenluft: SVB ringt Hainsacker nieder



Florian Reichold (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein mäßiges Bezirksliga-Spiel auf einem schwierigen Boden gewannen wir aufgrund der klaren Chancen absolut verdient. Hainsacker war über die vielen Standards gefährlich, erzeugte aber keine Durchschlagskraft. Wir verpassten es leider, aus den vielen klarsten Möglichkeiten die Entscheidung herbeizuführen. So blieb es bis zum Schluss sehr spannend. Meiner Mannschaft danke ich für die Disziplin, die sie schon letzte Woche gezeigt hatte. So soll es nächste Woche weitergehen.“



Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Die Gastgeber nutzten eine Fehlerkette gleich zu Beginn zur Führung. Anschließend entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Wir hatten ein, zwei gute Gelegenheiten, die wir nicht nutzen konnten. Ein ganz anderes Spiel wäre es sicher geworden, hätte der Unparteiische nach einer halben Stunde eine klare Notbremse an Simon Fürst im Strafraum geahndet. Gleich nach Wiederbeginn schenken wir Breitenbrunn einen Elfmeter. Dann wird es natürlich schwer. Mehr als das 2:1 durch Thomas Hammling ist uns dann nicht mehr gelungen. Breitenbrunn war hier dem dritten Treffer sogar näher. Gratulation an den Gegner.“