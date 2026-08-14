Breitenbrunn und Kosova gleichen spät aus – Sportclub stark

Schnürte einen Doppelpack für den SC Regensburg: Bastian Steffek. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Ganz spät ließ sich Aufsteiger FC Oberhinkofen am Freitagabend den ersten Saisonsieg noch entreißen. In der Nachspielzeit glich Kosova Regensburg vom Elfmeterpunkt zum 2:2 aus. Ähnlich lief's für die SpVgg Ramspau, die sich in Breitenbrunn ebenfalls kurz vor Schluss den Ausgleich einfing. Das Aufsteigerduell zwischen dem Sportclub und dem FC Ränkam ging klar mit 4:1 an die Regensburger. Ohne Tore und folglich ohne Sieger gingen der VfB Bach und der FC Viehhausen auseinander.



Thomas Seitz (Trainer VfB Bach): „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Viehhausen hat auf Konter gelauert und hatte die ein oder andere Chance. Aus dem Spiel heraus haben wir aber nicht viel zugelassen. Die zweite Halbzeit war von unserer Seite deutlich besser. Wir hatten das Spiel besser im Griff und verzeichneten drei hochkarätige Chancen. Hier haben wir leider vorm Tor unüberlegt oder zu überhastet abgeschlossen. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden.“







Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „Wir haben heute über 90 Minuten nicht das auf den Platz gebracht, was man braucht, um ein Bezirksliga-Spiel zu gewinnen. In einem sehr kampfbetonten Spiel haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, in Führung zu gehen. Da hatten wir zwei, drei gute Chancen und natürlich den vergebenen Elfmeter. Aber insgesamt war das heute offensiv einfach zu wenig.“





Martin Biersack (Sportlicher Leiter SpVgg Ramspau): „Kein allzu gutes Spiel von uns. Wir waren etwas träge und hatten viele kleinen Fehler drin. Unser Keeper hielt uns mit einen gehalten Elfmeter im Spiel. Dann machten wir mit einem Elfmeter das 1:0 und müssen es eigentlich über die Zeit bringen. Breitenbrunn war über Standards gefährlich und erzielte kurz vor Schluss noch das 1:1. Schade, aber mit dem Punkt können wir heute leben.“







Thomas Sommer (Trainer FC Oberhinkofen): „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Uns fehlen seit Tag eins 60 von 80 Toren der letzten Saison, sowie der Abwehrchef. Wir wollen aber nicht jammern. Nichtsdestotrotz ist das Erwartungs-Management einfach ein anderes, wenn einem Team so wichtige Spieler fehlen. Trotzdem haben es die Jungs heute gut gemacht. Gegen einen spielerisch sehr guten Gegner waren wir 70, 80 Minuten die aktivere Mannschaft, die eine Tick mehr Chancen hatte – auch wenn das Spiel nicht viele Chancen hergegeben hat. In den letzten zehn Minuten war es ein leidenschaftlicher Kampf, wo wir zwei, drei Kontersituation hätten starten können. Durch einen berechtigten Elfmeter kassierten wir in letzter Sekunde das 2:2. Schade. Für die Jungs tut es mir leid, weil sie ein sehr vernünftiges Spiel gemacht und den Kampf angenommen haben. Mit ein bisschen Glück gewinnst du das Spiel.“













Thomas Karl (Sportlicher Leiter SC Regensburg): „Unsere Mannschaft feierte einen absolut verdienten Erfolg gegen den FC Ränkam. In der ersten Halbzeit stand die Defensive bombensicher. Bis auf einen verunglückten Befreiungsschlag ließen wir defensiv überhaupt nichts anbrennen. Offensiv zeigten wir uns dagegen spielfreudig: Zwei Tore wurden wunderschön herausgespielt, sodass es mit einer hochverdienten 2:0-Führung in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel investierte Ränkam zwar mehr und lief engagiert an, kam gegen die kompakt stehende Abwehr jedoch zu keiner nennenswerten Torchance. Völlig aus dem Nichts fiel dann allerdings der 2:1-Anschlusstreffer für die Gäste nach einem Standard. Die Antwort unserer Elf ließ aber nicht lange auf sich warten: Praktisch im Gegenzug fiel das vorentscheidende 3:1. Den Schlusspunkt setzte ein eigener Standard zum 4:1-Endstand. Bei einer noch konsequenteren Chancenauswertung hätte das Ergebnis am Ende sogar noch höher ausfallen können. Ein hochverdienter Sieg, da das Team auf jeden Rückschlag sofort die richtige Antwort parat hatte.“