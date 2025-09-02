Breitenbrunn steht im Viertelfinale – Auslosung morgen

Es bleibt dabei: In den bisherigen Achtelfinalspielen des Toto-Pokals im Spielkreis Regensburg hatten sich ausschließlich die Favoriten durchgesetzt. So auch am Dienstagabend. Da löste der SV Breitenbrunn das fünfte Ticket fürs Viertelfinale. Die Bezirksliga-Truppe von Coach Florian Reichold setzte sich mit 3:2 (2:0) beim Kreisliga-Vertreter ATSV Pirkensee-Ponholz durch. Somit ging auch dieses Match an die Gastmannschaft.

Die Breitenbrunner waren nicht in Bestbesetzung angetreten, Reichold besetzte einige Positionen in der Startformation neu. Dennoch schoss man bis zum Halbzeitpfiff eine komfortable 2:0-Führung heraus. Wobei PiPo gut dagegenhielt und keinen wirklichen Klassenunterschied erkennen ließ. Für die zweite Halbzeit brachte ATSV-Trainer Daniel Vöhringer vier neue Kräfte ins Spiel. Mit dem dritten SVB-Tor (77.) schien die Messe endgültig gelesen. Doch der Kreisligist schlug rasch zurück – und kam durch ein Elfmetertor in der Nachspielzeit sogar nochmal auf ein Tor heran. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr für den Gastgeber.

Gästetrainer Florian Reichold freute sich über das Erreichen des Viertelfinals und zog folgendes Fazit: „Wir haben heute stark rotiert, jeder seine Einsatzzeiten bekommen. Meine Jungs haben es gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Ein unhalbares Freistoßtor aus 20 Metern und ein Elfmeter ließ PiPo noch hoffen. PiPo hat sich gegen die Niederlage gut gewehrt und gekämpft. Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für uns.“





Fünf der acht Plätze fürs Pokal-Viertelfinale sind damit vergeben. Wenzenbach, Großberg, Hainsacker und Beratzhausen waren bereits weitergekommen. Drei Partien stehen jetzt noch aus. Weiter geht‘s am morgigen Mittwoch mit dem Kreisliga-Duell FC Oberhinkofen gegen TV Riedenburg. Hier werden dann auch die Viertelfinal-Paarungen ausgelost.