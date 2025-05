Breitenbrunn meldet bei der Trainersuche Vollzug

In einem Herzschlagfinale hat sich der SV Breitenbrunn den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd gesichert. Ob des späten Zeitpunktes war die Freude bei allen Beteiligten umso größer. Das Abenteuer geht also weiter für den Dorfverein aus dem südlichen Landkreis Neumarkt. Einer hat sich trotz allem verabschiedet: Erfolgstrainer Christian Scheuerer , der die Mannschaft erst zur Kreisliga-Meisterschaft und dann zum Bezirksliga-Erhalt führte. Dass er am Saisonende nach zwei Jahren aufhören würde, steht schon länger fest. Unklar war bis jetzt, wer Scheuerers Erbe antritt. Jetzt endlich können die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Willi Ferstl Vollzug melden und Florian Reichold als neuen Cheftrainer präsentieren. Das wurde am Freitag bekannt.

Scheuerer war in die Suche nach seinem eigenen Nachfolger selbst involviert. So stellte er den Kontakt zu Reichold her. Die beiden kennen sich noch aus früheren gemeinsamen Zeiten beim SV Töging. Im Gespräch mit dem Donaukurier teilt Spartenleiter Ferstl mit: „Das erste Gespräch war schon sehr positiv, wir waren gleich auf einer Wellenlänge. Beide Seiten freuen sich auf die Zusammenarbeit.“



In der Region machte sich Florian Reichold einst als Spielertrainer der DJK SV Lengenfeld und des SV Töging einen Namen. Die Töginger führte er in seiner ersten Saison direkt zurück in die Kreisliga. Nach seinem Abschied vom SV – verbunden mit dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere – heuerte der heute 47-Jährige in Neuendettelsau an. Auch mit dem TSC glückte ihm der Aufstieg in die Kreisliga. Anschließend coachte er die fränkischen DJK Pollenfeld und SpVgg Diepersdorf. Letzteren Klub konnte Reichold nicht vor dem Wiederabstieg aus der Bezirksliga bewahren.



Zuletzt zeichnete Reichold, der beruflich als Leiter einer Versicherungsagentur in Feucht tätig ist, als Jugendkoordinator/-leiter des ASV Neumarkt verantwortlich. Zudem coachte er zeitweise die Neumarkter A-Junioren in der U19-Bayernliga. Nun kehrt er als Trainer in den Erwachsenenfußball zurück.