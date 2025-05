Jubel im Altmühltal: Der SV Breitenbrunn spielt auch nächste Saison Bezirksliga. – Foto: Verein

Breitenbrunn gerettet! Sportclub reicht ein 8:1 nicht Saisonfinale in der Bezirksliga Süd: SC Regensburg und Ettmannsdorf II müssen in die Abstiegs-Relegation +++ Schwarzhofen landet Kantersieg +++ Thalmassing schlägt den Meister

Was für ein Herzschlagfinale im Überlebenskampf der Bezirksliga Süd! Das kaum Vorstellbare passierte und der SC Regensburg gewann sein Heimspiel mit mindestens sechs Toren Unterschied. Am Ende stand sogar ein 8:1 gegen Pielenhofen-Adlersberg auf der Anzeigetafel. Wäre das Abstiegs-Endspiel zwischen dem SV Breitenbrunn und dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II parallel unentschieden ausgegangen, hätte sich der Sportclub direkt gerettet. Doch Breitenbrunn gewann verdient mit 3:0, wodurch der SC und Ettmannsdorf in die Saisonverlängerung müssen. In den weiteren sechs Partien ging es nur noch um die goldene Ananas...



Christian Scheuerer (Trainer SV Breitenbrunn): „Ein hochverdienter Sieg für uns. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit sehr viele Torchancen, wo wir die Dinger hätte machen müssen. Wir sind aber konzentriert geblieben und haben in der zweiten Halbzeit in den richtige Situationen die Tore geschossen. Mit dem 3:0 kurz vor Schluss war der Deckel drauf. Wir wussten, dass wir aufgrund des kuriosen Ergebnisses beim Sportclub gewinnen müssen. Wir sind froh, dass wir als kleiner Verein ein weiteres Jahr Bezirksliga spielen dürfen. Den Vereinen in der Relegation wünschen wir viel Glück.“



Marcel Maltsev (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II): „Breitenbrunn hat verdient 3:0 gewonnen. Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, ins Spiel zu finden und haben die erste Halbzeit glücklich 0:0 gespielt. Die Häufigkeit unserer Fehler führte dazu, dass Breitenbrunn mehr Spielanteile hatte und verdient gewonnen hat. Das Spiel müssen wir jetzt aufarbeiten und unseren Fokus auf die bevorstehende Relegation legen.“







Thomas Karl (Trainer SC Regensburg): „Ein verdienter Sieg. Auch in dieser Höhe! Den direkten Klassenerhalt haben wir leider in den Spielen davor verschenkt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Relegation.“





In diesen Spielen ging es um nichts mehr:







Willi Petz (Trainer SpVgg Ramspau): „Ein vogelwildes 4:4. Man hat gemerkt, dass es in dem Spiel um nichts mehr geht. Dennoch enttäuschend, wenn man eine 4:2-Führung noch aus der Hand gibt. Gratulation an die Mannschaft, vorzeitig den Bezirksliga-Erhalt geschafft zu haben. Damit hat keiner gerechnet. Wir sind alle stolz darauf, vor allem im Trainerteam. Ich wünsche der Mannschaft und dem neuem Trainer Rommi ganz viel Glück für nächste Saison.“







Nico Beigang (Spielertrainer FSV Prüfening): „Wir haben in der ersten Halbzeit positionstechnisch ein bisschen was ausprobiert, waren aber in Sachen Intensität, Laufbereitschaft und vom Kopf her überhaupt nicht da. In der zweiten Hälfte war es etwas besser. Im Endeffekt sind wir zufrieden mit der Saison, der Klassenerhalt bildet einen versöhnlichen Abschluss.“