Breitenbrunn feiert Titelverteidigung beim 7-Täler-Cup

„Bei uns, wie natürlich auch bei anderen Teams, haben einige Akteure gefehlt. Im Halbfinale hätten wir gewinnen müssen, da haben wir zu viele Chancen liegen gelassen. Insgesamt bin ich aber mit der Leistung meines Teams sehr zufrieden“, sagte Dietfurts Trainer Matthias Peifer. „Wir hatten am Freitag noch ein sehr anstrengendes Training. Von daher hat mein Team an beiden Tagen gut durchgehalten und wir haben unseren Titel verdient verteidigt“, freute sich Breitenbrunns neuer Coach Florian Reichhold.



Ähnlich wie im letzten Jahr hatten die Verantwortlichen wieder mit großer Hitze zu kämpfen, was sich heuer vor allem bei der Zuschaueranzahl am Sonntag bemerkbar machte. Für das leibliche Wohl sorgte die TSV-Crew, für die Kinder gab es neben einer Hüpfburg, ein Planschbecken, Kinderschminken, Torwandschießen sowie eine Schussgeschwindigkeits-Messanlage. Zum ersten Mal spielten am Samstag acht E-Jugend-Mannschaften um den Titel der Junioren. Im Finale gewann hier der TV Riedenburg gegen den ASV Neumarkt, Dritter wurde der FC Irfersdorf.



Ab 15 Uhr folgten die Halbfinalpaarungen der Herren. Es wurden jeweils 2 x 35 Minuten gespielt. Das erste Duell zwischen Dietfurt und Riedenburg endete trotz großer Dietfurter Überlegenheit und zahlreicher Einschussmöglichkeiten torlos. Im anschließenden Elfmeterschießen waren dann die Dreiburgenstädter nervenstärker und zogen mit einem 4:2 ins Finale ein. Im Duell der Bezirksligisten zwischen Breitenbrunn und Töging zeigte der SVB die routiniertere Vorstellung und gewann durch Treffer von Thomas Gmelch und Michael Dietz mit 2:0. Töging hatte durch Max Semmler zwei sehr gute Chancen, konnte diese aber nicht verwerten.



Am Sonntag spielten dann im Lokalderby Dietfurt und Töging den dritten Rang aus. Beide Teams traten stark ersatzgeschwächt an, der TSV kam mit den Bedingungen jedoch besser zurecht. Nach einigen vergebenen Möglichkeiten besorgte Philipp Götz (13.) per Kopf das 1:0 für den TSV. Im Gegenzug parierte TSV-Keeper Jonas Mendl gegen Max Semmler. Nachdem Dietfurts Fabian Huber mit einem direkt getretenen Eckball nur den Pfosten traf, nutzte Max Semmler einen Querschläger in der Dietfurter Hintermannschaft aus und glich zum 1:1 aus. In der Folge machte den Akteuren die Hitze zu schaffen und die Begegnung ging zunächst ohne nennenswerte Höhepunkte weiter. In der Schlussphase wurden die Gastgeber wieder aktiver. Nach schöner Einzelleistung wurde Götz kurz vor der Strafraumgrenze gefoult. Den fälligen Freistoß durch Stefan Rösch konnte Tögings Torhüter nur abprallen lassen, sodass erneut Götz zum 2:1 traf. In der Schlussminute sah Tögings Fabian Landmann nach einer Notbremse gegen Dietfurts Christoph Semmler noch die Rote Karte.



In der letzten Partie des 7-Täler-Cups kam es zur Neuauflage des Vorjahresfinale zwischen Breitenbrunn und Riedenburg. In einer trotz der hohen Temperaturen sehr schwungvollen Begegnung gab es Chancen für beide Seiten. Eine der ersten Möglichkeiten nutzte Jakob Brüderlein, der ein feines Zuspiel von Michael Dirigl zur 1:0-Führung über Riedenburgs Torhüter ins Netz hob. Im Anschluss fehlte den Angreifern beider Mannschaften das nötige Zielwasser, sodass eine Standardsituation in der 46. Minute die Entscheidung brachte. Nach einem Eckball verwandelte Max Bursy eine Dirigl-Vorlage zum 2:0-Endstand.



Bei der Siegerehrung mit erstem Bürgermeister Bernd Mayr und TSV-Vorsitzendem Dominik Knappe bekamen die Mannschaften Urkunden und Bierpreise, besonders erwähnt wurden außerdem die Schiedsrichter, die alle Partien souverän geleitet hatten. Abteilungsleiter Anton Bachhuber bedankte sich zudem bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchgeführt werden könne.