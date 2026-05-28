Breitenbrunn angelt sich zwei Offensivtalente Dominik Paulus und David Vogl wagen den Schritt von der Kreisklasse in die Bezirksliga von Florian Würthele · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Markus Waffler (Mitte) freut sich auf Dominik Paulus (links) und David Vogl. – Foto: SV Breitenbrunn

Dank einer starken Frühjahrsrunde konnte der SV Breitenbrunn vorzeitig das Ticket für eine weitere Bezirksliga-Saison buchen. Alles freut sich aufs dritte Jahr in Folge, in dem im Waldstadion Bezirksligafußball geboten sein wird. Der bisherige Spielerkader bleibt in weiten Zügen zusammen. Mit Markus Bögerl und Lukas Precht gibt es lediglich zwei Abgänge zu verzeichnen. Die beiden SVB-Urgesteine hängen ihre Fußballschuhe an den Nagel. Im Gegenzug präsentiert der Verein aus dem Landkreis Neumarkt jetzt zwei Neuzugänge. Mit Dominik Paulus und David Vogl verstärken zwei junge Offensivspieler mit viel Potenzial die Mannschaft vom Trainerduo Ferstl/Waffler. Das Duo wagt ab Sommer den Sprung von der Kreisklasse zwei Ligastufen nach oben.

Die Breitenbrunner Neuzugänge haben einiges gemein. Sowohl der 21-jährige Paulus als auch der ein Jahr ältere Vogl sind im Offensivbereich zuhause. Beide konnten bei ihrem bisherigen Klub mit guten Statistiken überzeugen. Paulus erzielte in den letzten drei Spielzeiten für den SV Hörmannsdorf in A-Klasse und Kreisklasse 32 Tore. Zudem steuerte er einige Assists bei. Schöne Randnotiz: Paulus war bereits in der Jugend für die SG Breitenbrunn/Willenhofen/Eichlberg aktiv und ist daher einigen seiner künftigen Teamkollegen bestens bekannt. Vogl wartete im Trikot des TV Hohenfels ebenfalls mit guten Quoten auf. 60 Scorer-Punkte (31 Tore und 29 Vorlagen) in vier Jahren sprechen für sich. Mit dem Schritt in die Bezirksliga Süd versprechen sich die Talente auch für sich selbst einen weiteren Schub ihrer fußballerischen Entwicklung.



Breitenbrunns Spielertrainer Markus Waffler tut kund: „Mit David und Dominik freuen wir uns auf zwei junge, hungrige Spieler mit enormem Potenzial. Beide haben schon in jungen Jahren durch ihre Spielweise und starke Statistiken in der Kreisklasse für Aufsehen gesorgt. Sie werden unser Offensivspiel beleben und den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft anheizen. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen haben und bei uns die nächsten Schritte machen werden.“





Beim letzten Saisonheimspiel wurden mit Markus Bögerl (31) und Lukas Precht (32) zwei Spielerurgesteine des SVB in die Fußballerrente verabschiedet. Dazu schreibt der Verein in den sozialen Medien folgendes: „Der gesamte Verein bedankt sich bei beiden herzlich für ihre außergewöhnliche Treue, ihren jahrelangen Einsatz und ihr großes Engagement für den SVB. Wir wünschen Markus und Lukas für die Zukunft alles Gute und freuen uns, sie weiterhin als Teil der SVB-Familie begrüßen zu dürfen.“