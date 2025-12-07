Breitenberg und Windorf ohne Punktverlust, Sturm zittert sich weiter

Die Vorrunden in Vilshofen und Pocking hatten wieder gewaltig viel Hallenzauber zu bieten! In Pocking setzten sich in der ersten Gruppe der FC Obernzell und A - Klassist Kirchham durch, in der zweiten Gruppe kamen überragende Breitenberger fehlerlos ins Ziel. Den zweiten Rang sicherte sich hier der FC Fürstenzell. Im Vorrundenturnier in Vilshofen setzte sich in der "Frühschicht" der FC Windorf als Tabellenführer und ohne Punktverlust durch - Bayernligist Sturm Hauzenberg stand am Ende nur dank dem besseren Torverhältnis auf den zweiten Platz. In der "Spätschicht" waren es die Ligahöchsten, die sich für die Endrunde qualifizieren konnten, zwar Bezirksligist Oberdiendorf und der DJK-SV Dorfbach.

In der ersten Gruppe sicherten sich in Pocking der Gruppenfavorit Obernzell-Erlau und der A-Klassist aus Kirchham die Tickets für die Endrunde in Hauzenberg. Der Bezirksligist aus Obernzell startete mit einem 3:0-Sieg über Ering, jedoch mussten sie im zweiten Gruppenspiel einen 0:1-Dämpfer gegen Rotthalmünster hinnehmen. Doch durch zwei 1:0-Siege in den letzten Partien konnte sich der FCOE den ersten Platz sichern. Für eine kleine Überraschung sorgten die Kicker vom RSV Kirchham. Durch Siege gegen Karpfham und Rotthalmünster hatte man nach zwei Spielen die maximale Punktzahl geholt und man konnte schon mit dem weiterkommen liebäugeln. Auch im dritten Spiel gegen Ering blieben sie ungeschlagen und holten sich ein 0:0. Im letzten Gruppenspiel kassierte man zwar noch eine 1:0-Niederlage gegen den Gruppensieger, doch es reicht ja bekanntlich auch der zweite Platz, um in die Finalrunde einzuziehen. Noch positiv zu erwähnen ist, dass beide Teams in den gesamten vier Spielen je nur einen Gegentreffer hinnehmen mussten.



In der Nachmittagsvorstellung lieferte vor allem Breitenberg ab. Wie auch im normalen Ligabericht waren die Jungs nicht zu stoppen, schon nach zwei Spielen konnten sie ein Torverhältnis von 13:0 verbuchen. Am Ende grüßt man von der Tabellenspitze, 19:2 Tore und 12 Punkte nach vier Spielen sollte Warnung genug sein für die Gegner in der Endrunde. Ebenfalls für das Finale konnte sich der FC Fürstenzell qualifizieren, der Kreisklassist startete mit einem Sieg gegen Neukirchen, musste dann zwei knappe Niederlagen gegen Vornbach und Breitenberg hinnehmen. Doch ein zweiter Sieg gegen Ruhstorf reichte, um nächste Woche im Finalturnier dabei zu sein.

Gruppe 3 Vilshofen



In der Mittagsrunde konnten in Vilshofen ein überragender FC Windorf und der Sturm aus Hauzenberg die ersten beiden Plätze belegen. Der sehr starke Kreisklassist aus Windorf ließ eigentlich niemand eine Chance, die Ergebnisse lauteten 4:1 gegen Sandbach, 3:1 gegen Hauzenberg und je ein 3:0-Sieg gegen Tiefenbach und Fürstenstein. Somit standen sie am Ende mit der maximalen Punkteausbeute auf der ersten Tabellenrang. Spannender war es im Kampf um den zweiten Platz, hier kämpften Tiefenbach und Hauzenberg um das weiterkommen. Nach drei Spielen war man mit 6 Zählern punktgleich und es kam im letzten Spiel zum direkten Duell..hierbei konnte keines der zwei Teams zum Torerfolg kommen und es ging somit logischerweise mit einem 0:0 über die Bühne. Aufgrund des besseren Torverhältnis gehörte den zweite Rang am Ende dann den "jungen Wilden" aus der Granitstadt. Bitter für Tiefenbach..

Gruppe 4 Vilshofen

Im zweiten Durchlauf in Vilshofen duellierten sich nur vier Mannschaften, da der FC Aunkirchen nicht antrat. Hier setzten sich am Ende erwartungsgemäß der Bezirksligist Oberdiendorf und der Kreisligist aus Dorfbach durch. Aber auch der DJK-SV Kirchberg hatte seine Aktien im Turnier und scheiterte am Ende nur denkbar knapp an "Deandorf" und somit am weiterkommen.

Die Endrunde findet am 13.12. in der Dreifachturnhalle in Hauzenberg statt.