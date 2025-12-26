Breite, Tempo und Ehrgeiz: Kreisliga-Cup in Althengstett

Wenn der SV Althengstett am Sonntag, 28. Dezember 2025, zum Kreisliga-Cup lädt, wird die Halle zur Bühne für ambitionierten Amateurfußball. Zwölf Mannschaften aus verschiedenen Kreisliga-B-Staffeln sowie eine U19-Auswahl treffen sich zu einem kompakten Hallenturnier mit klarer Struktur, kurzen Spielzeiten und einem langen Finalabend. Der Wettbewerb steht für sportliche Vielfalt, regionale Vergleiche und die besondere Intensität des Hallenfußballs zwischen den Jahren.

Zwölf Mannschaften aus mehreren Bezirken Das Teilnehmerfeld vereint Teams aus dem Nordschwarzwald sowie aus dem Bezirk Stuttgart/Böblingen. Mit dabei sind unter anderem der SV Althengstett II, der TSV Grafenau, der SV Wittlensweiler, der TSV Ehningen II, der SV Perouse, der TSV Neuhengstett, der VfB Obertürkheim, der FV Radnik Sindelfingen, der PSV Stuttgart, GW Ottenbronn II und die Sportfreunde Gechingen. Ergänzt wird das Feld durch die JSG Hengstett U19, die als A-Jugend aus der Regionenstaffel antritt und dem Turnier eine zusätzliche sportliche Facette verleiht.

Ein Turnier mit klarer sportlicher Ausrichtung Der Kreisliga-Cup des SV Althengstett richtet sich gezielt an Mannschaften aus der Kreisliga B und angrenzenden Spielklassen. Der Turniertag beginnt um 16 Uhr und führt bis in die späten Abendstunden. Gespielt wird über zwölf Minuten pro Partie, was ein hohes Tempo und eine klare Fokussierung auf Effizienz erzwingt. Der Modus sorgt dafür, dass jede Begegnung unmittelbare Bedeutung für den weiteren Turnierverlauf besitzt.

Drei Gruppen als Fundament des Wettbewerbs

In der Vorrunde sind die zwölf Teams auf drei Vierergruppen verteilt. Die Gruppe A besteht aus dem SV Althengstett II, dem SV Wittlensweiler, dem TSV Grafenau und dem TSV Ehningen II. In der Gruppe B treffen der SV Perouse, der TSV Neuhengstett, der VfB Obertürkheim und die JSG Hengstett aufeinander. Die Gruppe C setzt sich aus GW Ottenbronn II, dem PSV Stuttgart, dem FV Radnik Sindelfingen und den Sportfreunden Gechingen zusammen. Innerhalb der Gruppen spielt jeder gegen jeden, wodurch sich ein dichtes und vergleichbares Tableau ergibt.

Jugend trifft Aktive

Eine Besonderheit des Turniers ist die Teilnahme der JSG Hengstett U19. Die A-Jugend aus der Regionenstaffel tritt in Gruppe B gegen etablierte Herrenteams an. Diese Konstellation bringt unterschiedliche Dynamiken zusammen und unterstreicht den Charakter des Kreisliga-Cups als Plattform für sportliche Entwicklung und Vergleich über Alters- und Ligaebenen hinweg.

Ein klar strukturierter Weg in die K.-o.-Runde

Nach Abschluss der Gruppenphase qualifizieren sich die besten Mannschaften für die Viertelfinals. Neben den Gruppensiegern spielen auch die zweitplatzierten Teams sowie der beste oder zweitbeste Gruppendritte eine Rolle. Ab 20.55 Uhr beginnt die K.-o.-Phase, in der sich das Turnier zuspitzt und jede Partie über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet.

Der Abend gehört den Entscheidungen

Auf die Viertelfinals folgen die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und schließlich das Finale, das für 22.47 Uhr angesetzt ist. Damit zieht sich der sportliche Spannungsbogen über den gesamten Abend. Die kurze Spielzeit verstärkt die Bedeutung einzelner Szenen, Standards und individueller Aktionen, die im Hallenfußball oft spielentscheidend sind.

Erinnerung an ein starkes Vorjahr

Der Blick zurück zeigt, welchen Stellenwert der Kreisliga-Cup inzwischen hat. Im vergangenen Jahr setzte sich der SV Magstadt durch und krönte sich mit einem klaren Finalsieg zum Turniersieger. Spannende Gruppenspiele, enge Halbfinals und ein deutliches Endspiel prägten den Wettbewerb. Diese Erinnerung bildet den sportlichen Hintergrund für die neue Auflage und erhöht die Erwartung an den kommenden Turniertag.