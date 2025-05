Breite Qualität auf den Außenbahnen gesichert

Der CSC 03 Kassel bastelt weiter mit Nachdruck am Kader der Zukunft – und setzt dabei vor allem auf Kontinuität. Wie der aktuelle Tabellenführer der Verbandsliga Nord am Wochenende über seine sozialen Kanäle mitteilte, haben gleich vier wichtige Spieler aus dem Außenbahn-Bereich ihre Verträge verlängert: Florian Heußner, David Simoneit, Tim Bode und Lucas Altmann werden auch in der kommenden Saison das Trikot der Rothosen tragen.