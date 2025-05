Breinigs Trainer beweist ein goldenes Händchen

Noch vor dem Anpfiff verkündete der SV Breinig über die Sozialen Medien positive Nachrichten. Kariem und Shady Emara sowie Metin Saliju gaben den Verantwortlichen ihre Zusage für die kommende Saison und werden somit weiterhin das Trikot des SVB tragen. Einen Tag später sorgten dann die Schützlinge von Trainer Dirk Ruhrig, der bereits vor Wochen seinen Vertrag an der Schützheide verlängert hatte, für Glücksgefühle auf dem Platz.

Der Fußball-Landesligist feierte am Sonntagnachmittag einen souveränen 4:0-Sieg gegen den Abstiegskandidaten SC Erkelenz. „Es freut mich sehr, dass wir endlich mal zu Null gespielt haben“, betonte Ruhrig, der in Durchgang eins ein goldenes Händchen bewies. Denn nach einer guten Viertelstunde packte sich Kariem Emara an den Oberschenkel. Für die quirlige Offensivkraft ging es nicht weiter, sodass Ruhrig Aljoscha Feese für ihn aufs Feld beorderte.

Ausgerechnet der 22-Jährige war es dann, der nach einer Flanke von Niklas Mohr die Weichen auf 1:0 stellte (28.). Fortan übernahmen die Hausherren die Kontrolle über die Partie. Fünf Minuten später netzte Tom Voss nach einer flachen Hereingabe von Mohr zum 2:0 ein (33.). Mit einem gefühlvollen Schlenzer in den Winkel erhöhte Aljoscha Feese noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0 (38.). „Die Partie war zu diesem Zeitpunkt eigentlich durch. Es ist schwer, das Niveau dann weiter hochzuhalten“, zeigte sich Ruhrig gnädig mit seinem Team, das in Durchgang zwei einen Gang runterschaltete.

Erkelenz fand nun wieder besser in die Begegnung, tauchte öfter vor und im gegnerischen Sechzehner auf. Nennenswerte Torchancen erspielten sich die Gäste dabei allerdings nicht. Auf der gegenüberliegenden Seite hätte Manuel Kanou hingegen alles klar machen können, doch der starke SC-Keeper Jacomo Patza war zur Stelle (59.). In der 75. Minute hatten die Breiniger erneut den Torschrei auf den Lippen, doch Kevin Baumann klärte im letzten Moment für seinen bereits geschlagenen Schlussmann. In der Nachspielzeit zappelte die Kugel dann aber doch noch einmal im Erkelenzer Netz: Fabio Wynands markierte den 4:0-Endstand aus Sicht der Gastgeber, die sich somit für die 1:4-Pleite zuletzt beim SV Eilendorf rehabilitierten.

Der Tabellenvorletzte kassierte nach dem 4:1-Erfolg zuletzt gegen den 1. FC Düren II hingegen einen kleinen Rückschlag, wobei Spielertrainer Pascal Thora nach dem Abpfiff offen zugab, dass man die Punkte in Breinig nicht unbedingt eingeplant habe. „In den ersten 25 Minuten haben wir es heute gar nicht schlecht gemacht, leider kassieren wir dann vor der Pause innerhalb von zehn Minuten drei Gegentreffer. Dadurch war der Drops leider gelutscht. In der zweiten Halbzeit waren wir dann wieder deutlich besser im Spiel und hatten Torabschlüsse. Die Jungs haben sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Für uns war das heute ein Bonusspiel, Breinig hat verdient gewonnen“, resümierte Thora, der mit seinem Team am kommenden Sonntag Germania Teveren empfängt.

Die Breiniger sind hingegen beim Tabellenführer Eintracht Verlautenheide zu Gast, voraussichtlich dann aber ohne Kariem Emara und Leo Engels, der in der Schlussphase aufgrund einer Oberschenkelverletzung ebenfalls ausgewechselt werden musste. „Wir haben den Sieg teuer bezahlt, dennoch fahren wir mit einem guten Gefühl nach Verlautenheide“, unterstrich Ruhrig abschließend.

