– Foto: Elmar Cüpper

Breinig will mehr: Ruhrig peilt Angriff auf die Spitzengruppe an Nach Platz fünf will der SV Breinig in der Landesliga weiter nach oben Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 FC Hürth Schafhausen Arnoldsweil. Zülpich + 13 weitere

Der SV Breinig verpasste in der Vorsaison die eigene Zielmarke. Trainer Dirk Ruhrig erklärt, warum es diesmal besser laufen soll – und welche Rolle ein junger Torjäger spielt.

Der SV Breinig beendete die vergangene Landesliga-Saison auf dem fünften Tabellenplatz – 16 Siege, 6 Unentschieden und 8 Niederlagen bedeuteten 54 Punkte. Für Trainer Dirk Ruhrig war das Ergebnis zwar solide, jedoch nicht das Optimum. „Wir haben ein bisschen unter Wert abgeschnitten“, sagt er rückblickend. Vor allem interne Probleme, die erst im Laufe der Rückrunde gelöst werden konnten, hätten den Saisonstart belastet. Danach blieb Breinig ungeschlagen, doch der Rückstand auf die Spitzengruppe war zu groß. Besonders das Rückspiel gegen Meister Sportfreunde Düren, das erst in der siebten Minute der Nachspielzeit entschieden wurde, zeigt für ihn, dass sein Team auf Augenhöhe agieren kann. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begann am 13. Juli. Neben intensiven Einheiten im Grundlagenbereich, inklusive zweier Waldläufe, absolvierte die Mannschaft bereits mehrere Testspiele und Turniere. Beim Turnier in Stolberg erreichte Breinig das Finale, beim eigenen EVS-Cup stand die Endrunde gegen den FC Roetgen an. Trotz einiger angeschlagener Spieler verlaufe die Vorbereitung bislang reibungslos. Ziel sei es, am 31. August zum Saisonstart in Bestform zu sein.

Besonderes Lob erhielt Leon Michel. Der junge Offensivspieler überzeugte in der Rückrunde mit zahlreichen Treffern, obwohl er ungewohnt zentral agierte. Ein Mittelfußbruch zwingt ihn nun zu einer Pause – dennoch sieht Ruhrig in ihm einen wichtigen Baustein für die Zukunft. „Der Junge hat eine enorm gute Schusstechnik“, so der Trainer. Das Saisonziel ist klar: eine bessere Platzierung als im Vorjahr. Dabei setzt Breinig auf einen bewusst verkleinerten Kader mit 19 Feldspielern. Das sorge für mehr Spielpraxis bei allen, berge aber auch Risiken bei Verletzungsserien. In diesem Fall würde der Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft oder der Jugend aufgefüllt.