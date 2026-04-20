Breinig wieder treffsicher!

Nach drei sieglosen Spielen und nur einem Punkt meldet sich die 3. Mannschaft des SV Breinig furios zurück und erreicht vergangene Woche einen Erfolg im Derby gegen VfL Vichtal. Mit einem eindeutigen Ergebnis von 2:7 konnten sich die Jungs auf dem Dörenberg auszeichnen. Und auch am gestrigen Sonntag wurden bereits in der ersten Hälfte alle Gleise Richtung Sieg gestellt. So stand es bereits zur Halbzeit 5:0 für die Heimmannschaft. Am Ende konnte sich der SV Breinig mit einem klaren 8:2 feiern lassen. Es scheint, als wäre der Knoten vor dem Tor geplatzt und manch einer vergleicht die Mannschaft mit einer Ketchupflasche: „Manchmal muss man mehrfach auf den Flaschenboden hauen und dann kommt alles auf einmal raus“.

Aus zwei Spielen kann man somit auf sage und schreibe 15 Tore zurückblicken. So kann es weitergehen und wir freuen uns schon auf den nächsten Fußballsonntag an der Schützheide.