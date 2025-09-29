Breinig weiter Tabellenführer – Hürth bleibt makellos

Die Landesliga Staffel 2 bot am Wochenende Dramatik pur: vom Last-Minute-Ausgleich eines Torwarts über klare Siege bis hin zu bitteren Rückschlägen. Breinig setzte sich im Topspiel gegen Verlautenheide durch und übernahm die Tabellenspitze, während Zülpich den Abstiegskandidaten Glesch deklassierte.

Ein Klassenunterschied offenbarte sich in Zülpich: Pascal Schiffer (22., 43.), Marvin Iskra (50.), Lucas Carell (72.), Georg Salmon (78.) und Constantin Pennartz (85., 88.) schossen den Aufsteiger aus Glesch-Paffendorf ab. Die Gäste bleiben mit null Punkten und 4:27 Toren Tabellenletzter der spielenden Teams. Zülpich hingegen ist mit elf Punkten aus fünf Spielen Dritter und damit ärgster Verfolger der Spitze.

Im Duell zweier Kellerkinder feierte Helpenstein den ersten Saisonsieg. Dominic Sinanoglu (13.), Erdem Acikgöz per Handelfmeter (42.) und Aaron Allwicher (57.) trafen für den SVH. Die Gäste aus Uevekoven, die durch Moreira da Silva (10.) in Führung gegangen waren, verkürzten noch durch Mohanraj (60.), kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Helpenstein klettert auf Rang elf, Uevekoven bleibt mit nur einem Zähler Vorletzter.

Im Spitzenspiel drehte Breinig nach frühem Rückstand die Partie. Onur Baslanti (9.) brachte die Gäste in Führung, doch Kariem Emara (22.), Tobias Standop per Elfmeter (67.), Joseph Mbuyi (72.) und Fabio Wynands (90.+5) trafen für die Gastgeber. Verlautenheide verkürzte zwar durch Lucas Marso (77.), verlor aber auch Cem Hircin nach Rot (76.). Breinig führt mit zwölf Punkten die Tabelle an, Verlautenheide bleibt mit neun Zählern Fünfter.

Union Schafhausen setzte sich knapp gegen den Tabellenvorletzten durch. Florent Sylaj erzielte per Kopf nach feiner Vorarbeit von Max Beumers das Tor des Tages (39.). Arnoldsweiler, das mit null Punkten weiter Schlusslicht bleibt, vergab durch Jonas Bauer kurz nach der Pause die große Ausgleichschance. Schafhausen springt mit nun neun Punkten auf Rang sechs.

Der Absteiger aus Hürth bleibt makellos und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel. Zwar ging Raspo Brand durch Leo Kleiber (36.) in Führung, doch Dominik Fetzner (85.) und Felix-Benedict Neuhäuser (90.+5) drehten die Partie spät. Hürth bleibt mit zwölf Punkten Zweiter hinter Breinig, Brand rutscht nach der ersten Niederlage auf Platz neun ab. Trainer Formberg sprach von einer „bitteren Niederlage in letzter Sekunde“.

Ein denkwürdiges Spiel endete mit einem Torwarttreffer in der Nachspielzeit. Germania Teveren führte nach einem Eigentor von Milan Schaaf (39.) und Joel Klieber (69.) bereits 2:0, ehe Tobias Knoben (90.+4) und Keeper Paul Schulz (90.+8) Eilendorf doch noch einen Punkt retteten. Die Gastgeber bleiben als Tabellenzwölfter sieglos, Teveren verpasste es, sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Trainer Jasmin Muhovic sprach von „starker Moral“, während Gästecoach Sebastian Wirtz die Abwehrfehler bemängelte.