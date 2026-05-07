Breinig unter Druck, Hürth vor schwerer Aufgabe in Verlautenheide

– Foto: Engelbert Fell, Elmar Cüp

Während Spitzenreiter FC Hürth in Verlautenheide auf eine heimstarke Mannschaft trifft, will der SV Breinig im Fernduell mit Zülpich den Anschluss an Rang zwei halten. Im Tabellenkeller kämpfen Uevekoven, Helpenstein und Arnoldsweiler um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen SV Helpenstein Helpenstein 15:15 PUSH

Für beide Mannschaften besitzt das Duell enorme Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt. Schafhausen hat nur sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, während Helpenstein nach dem spektakulären 3:3 gegen Breinig wieder Hoffnung schöpft. Besonders die Moral der Gäste nach einem 0:3-Rückstand dürfte der Partie zusätzliche Spannung verleihen.

Für die Sportfreunde Uevekoven zählt im Freitagabendspiel gegen den Tabellenachten praktisch nur ein Sieg, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze weiter zu verkürzen. Germania Lich-Steinstraß reist nach dem späten Erfolg gegen Teveren mit neuem Selbstvertrauen an und könnte sich mit einem weiteren Erfolg endgültig aus der Gefahrenzone lösen. Bereits das Hinspiel war umkämpft und deutete auf eine enge Partie hin.

Schlusslicht Glesch-Paffendorf steht nach der nächsten Niederlage erneut vor einer schwierigen Aufgabe gegen den Tabellenvierten aus Teveren. Germania zeigte beim 5:2 gegen Uevekoven zwei Gesichter, überzeugte nach der Pause aber mit offensiver Durchschlagskraft. Für Teveren geht es darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten.

Arnoldsweiler schöpfte mit dem überraschenden 0:0 beim Spitzenreiter Hürth neue Hoffnung im Abstiegskampf. Die DJK Rasensport Brand hat sich mit zuletzt drei Siegen in Serie fast aller Sorgen entledigt und reist mit viel Selbstvertrauen an. Das Hinspiel war lange offen, ehe Brand seine Effizienz ausspielte.

Die Partie zwischen dem Tabellenfünften und dem Spitzenreiter zählt zu den Topspielen des Spieltags. Verlautenheide verlor zwar zuletzt spektakulär mit 3:4 in Eilendorf, gehört zuhause aber weiterhin zu den stabileren Teams der Liga. Hürth ließ beim torlosen Remis gegen Arnoldsweiler überraschend Punkte liegen und dürfte gewarnt sein, denn schon im Hinspiel tat sich der Ligaprimus gegen die aggressive Spielweise der Eintracht schwer.

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden SV Eilendorf SV Eilendorf 15:15 live PUSH

Zwischen dem Tabellensechsten und dem Siebten treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Fliesteden überzeugte zuletzt offensiv beim 5:1 gegen Helpenstein, während Eilendorf nach dem 4:3 gegen Verlautenheide ebenfalls mit Rückenwind anreist. Das Duell könnte richtungsweisend für die Plätze direkt hinter der Spitzengruppe werden.

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr SV Breinig Breinig SV Kurdistan Düren Kurdistan 15:30 live PUSH