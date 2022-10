Breinig und Rott nehmen die Favoritenrolle an Der SVB empfängt in der Landesliga Schlusslicht Brauweiler. Die Elf aus der Eifel muss zur FCD-Reserve.

Achim Rodtheut redet nicht groß um den heißen Brei herum: „Wir müssen uns nichts vormachen“, sagt der Trainer des SV Breinig, „von der tabellarischen Situation her erwartet jeder, dass man gewinnt."

Breinigs Coach kennt diese Erfahrung aus eigenem leidvollem Erleben aus der Vorsaison, als er mit seiner Mannschaft selbst tief in den roten Zahlen stand, „und trotzdem sind wir jede Woche entschlossen auf den Platz gegangen, um das zu drehen“. Leichtsinn soll und darf also nicht aufkommen. „Ich gehe davon aus, dass meine Spieler gleich gut vorbereitet gegen jeden Gegner auf den Platz gehen, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen“, meint der 51-Jährige zuversichtlich.

Die Zuversicht ist auch bei Frederique Casper zurück. Zumindest ist die Hoffnung berechtigt, dass der Trainer des SV Rott nicht schon wieder die Fußballschuhe überstreifen und selbst beim Spiel seiner Mannschaft bei der U23 des 1. FC Düren auflaufen muss. „Die personelle Lage hat sich bei uns entspannt“, sagt der 33-Jährige. „Die gesperrten Spieler sind wieder zurück, die Urlauber auch.“

Den Gegner einzuschätzen fällt aufgrund der bisherigen Auftritte und Ergebnisse nicht leicht, zumal unklar ist, wie viel Verstärkung „von oben“ kommt. Hinzu kommt, dass das Spiel auf dem für Rott ungewohnten Naturrasen im Grüngürtel-Stadion angesetzt ist. „Aber, vom Papier her sind wir der Favorit, und so wollen wir auch auftreten“, kündigt Casper gewohnt optimistisch an. (rom)