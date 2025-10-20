Breinig überrollt Schafhausen – Hürth marschiert weiter ohne Makel

Der achte Spieltag in der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 hielt einige Überraschungen bereit. Während der FC Hürth seine weiße Weste souverän verteidigte, setzte sich Breinig im Topspiel gegen Schafhausen klar durch. Fliesteden fügte Zülpich die erste Saisonniederlage zu, während im Tabellenkeller Arnoldsweiler und Glesch erneut punktlos blieben.

Der Spitzenreiter aus Hürth ließ beim Aufsteiger nichts anbrennen und siegte ungefährdet mit 4:0. Manuel Kabambi eröffnete früh, ehe Kian Assadollahi und Tom Isecke nachlegten; den Schlusspunkt setzte Felix-Benedict Neuhäuser per Handelfmeter. Mit nun sieben Siegen aus sieben Spielen führt Hürth souverän die Tabelle mit 21 Punkten an, während Uevekoven bei vier Zählern bleibt.

Trotz klarer Feldvorteile gelang dem SV Eilendorf in Glesch kein Treffer. Die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich und erkämpften sich ihren zweiten Punkt der Saison, bleiben jedoch weiterhin Tabellenfünfzehnter. Eilendorf verharrt mit neun Punkten im Mittelfeld, verpasste es aber, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herzustellen.

Im Duell der Spitzenteams stellte Breinig seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis. Nach Treffern von Kanou, Dawodu und Gruhn war die Partie früh entschieden, ehe Standop per Elfmeter den Endstand markierte. Trainer Dirk Ruhrigs Team bleibt mit 30 Toren die treffsicherste Mannschaft der Liga und liegt mit 16 Punkten auf Rang drei, während Schafhausen (13 Punkte) erstmals deutlich unterlag.

Ein hart umkämpftes Duell entschied Michael Jan Sipakis kurz nach dem Seitenwechsel für die Gastgeber. In einer chancenarmen Partie nutzte Lich-Steinstraß seine einzige klare Gelegenheit eiskalt aus. Brand drängte in der Schlussphase vergeblich auf den Ausgleich und rutscht mit sieben Punkten auf Rang elf ab, während Lich-Steinstraß als Siebter nun zwölf Zähler aufweist.

Aufsteiger Fliesteden setzte ein Ausrufezeichen und besiegte den bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Zülpich. Nach Zülpichs Führung durch Devin Nickisch glich Vincent Geimer aus, ehe Marcus Wilsdorf kurz vor Schluss den Heimsieg perfekt machte. Zülpich vergab in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter – Torhüter Leon Schürmann parierte gegen Pascal Schiffer. Fliesteden klettert mit 13 Punkten auf Platz fünf, Zülpich bleibt mit 17 Zählern Zweiter.

Verlautenheide drehte die Partie nach Rückstand dank großer Moral und Effizienz. Nach Godlevskis Führungstreffer glichen die Gastgeber durch Andre Hemforth in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus, bevor Onur Baslanti kurz nach Wiederbeginn per Foulelfmeter traf. Helpenstein beendete die Partie nach Gelb-Rot für Hope Bate in Unterzahl und bleibt mit vier Punkten auf Platz zwölf.