Breinig stoppt Zülpich, Verlautenheide brilliert – Hürth bleibt erster

An der Spitze bleibt der FC Hürth nach einem späten Sieg weiter ohne Punktverlust. Dahinter behauptet Breinig Platz zwei mit einem wichtigen Erfolg im Spitzenspiel, während Eintracht Verlautenheide ein Schützenfest in Düren feierte. Auch im Tabellenkeller sorgten enge Partien für Spannung – und in Brand endete ein dramatisches Duell erst tief in der Nachspielzeit.
In einer unterhaltsamen Partie verpasste Helpenstein trotz starker erster Halbzeit den zweiten Saisonsieg. Dominic Sinanoglu traf früh die Latte per Elfmeter (9.), ehe Michael Uhlemann für Fliesteden zur Führung abstaubte (15.). Jiyan Karakis drehte mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten (17., 20.) die Begegnung, bevor Marcus Wilsdorf per Kopf zum 2:2 ausglich (31.). Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend – Helpenstein bleibt mit fünf Punkten auf Rang zwölf, Fliesteden (14) festigt Platz fünf.
Im Topspiel unterlag Zülpich knapp dem nun zweitplatzierten SV Breinig. Tim Birkenheuer brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), doch nach der Pause übernahm Breinig das Kommando. Binnen zwei Minuten drehten Tetsuya Shiraishi (57.) und Sulayman Dawodu (59.) die Partie zugunsten der Gäste, die damit ihren sechsten Saisonsieg feierten. Breinig (19 Punkte) bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters Hürth, während Zülpich (17) auf Platz drei abrutscht.
Teveren zeigte nach drei sieglosen Spielen eine überzeugende Reaktion. Patrick Rubaszewski brachte die Gastgeber per Freistoß früh in Führung (5.), ehe Michael Jan Sipakis per Handelfmeter ausglich (23.). Nach einer roten Karte gegen Julian Esser (28.) nutzte Teveren die Überzahl: Stefan Vujicic traf nach Standard (69.), Taofeek Idowu setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2). Mit dem Sieg klettert Teveren auf Platz acht (12 Punkte), während Lich-Steinstraß auf Rang neun abrutscht.
Ein spätes Gegentor kostete Raspo Brand den möglichen Befreiungsschlag. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte Amir Jaidi die Gastgeber nach energischem Nachsetzen in Führung (68.). In einer hitzigen Schlussphase verteidigte Brand den Vorsprung leidenschaftlich, ehe Marc Hotopp in der 99. Minute per Freistoß für Uevekoven ausglich. Beide Trainer sprachen von einem gerechten Resultat – Brand bleibt mit acht Punkten Elfter, Uevekoven (5) verharrt im Tabellenkeller.
Tabellenführer Hürth musste gegen das Schlusslicht aus Glesch-Paffendorf härter arbeiten als erwartet. Aleksandar Manolov brachte die Gäste kurz nach der Pause in Führung (49.), ehe Dario Bezerra-Ehret per Distanzschuss ausglich (65.). In einer hektischen Schlussphase verwandelte Manuel Kabambi in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand. Der FC Hürth bleibt damit souverän an der Spitze – acht Spiele, acht Siege, 25:5 Tore und 24 Punkte.
Eilendorf setzte seine kleine Serie fort und gewann verdient das Duell der Tabellennachbarn. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Tobias Knoben mit einem platzierten Flachschuss zur Führung (67.), ehe Aljoscha Feese zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte (80.). Ayumu Niimi verkürzte zwar postwendend (82.), doch Eilendorf brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Mannschaft von Jasmin Muhovic steht nun mit 12 Punkten auf Rang sieben, Arnoldsweiler bleibt mit drei Zählern Vorletzter.
Eintracht Verlautenheide spielte sich in einen Rausch und feierte den höchsten Auswärtssieg der Saison. Nach früher Dürener Führung durch Deagir Ilunga (9.) drehte die Buchholz-Elf die Partie binnen einer Minute durch Onur Baslanti (25.) und Cem Hircin (26.). In der zweiten Halbzeit dominierte Verlautenheide nach Belieben, Hircin traf doppelt (61., 75.) und wurde mit drei Toren zum Mann des Tages. Julian Braun (85.) und Leandro Stollenwerk (90.) sorgten für den 6:1-Endstand – Verlautenheide (16 Punkte) bleibt Vierter, Kurdistan Düren (11) fällt auf Rang zehn.