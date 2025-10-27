Breinig stoppt Zülpich, Verlautenheide brilliert – Hürth bleibt erster

An der Spitze bleibt der FC Hürth nach einem späten Sieg weiter ohne Punktverlust. Dahinter behauptet Breinig Platz zwei mit einem wichtigen Erfolg im Spitzenspiel, während Eintracht Verlautenheide ein Schützenfest in Düren feierte. Auch im Tabellenkeller sorgten enge Partien für Spannung – und in Brand endete ein dramatisches Duell erst tief in der Nachspielzeit.

In einer unterhaltsamen Partie verpasste Helpenstein trotz starker erster Halbzeit den zweiten Saisonsieg. Dominic Sinanoglu traf früh die Latte per Elfmeter (9.), ehe Michael Uhlemann für Fliesteden zur Führung abstaubte (15.). Jiyan Karakis drehte mit einem Doppelschlag binnen drei Minuten (17., 20.) die Begegnung, bevor Marcus Wilsdorf per Kopf zum 2:2 ausglich (31.). Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend – Helpenstein bleibt mit fünf Punkten auf Rang zwölf, Fliesteden (14) festigt Platz fünf.

Im Topspiel unterlag Zülpich knapp dem nun zweitplatzierten SV Breinig. Tim Birkenheuer brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), doch nach der Pause übernahm Breinig das Kommando. Binnen zwei Minuten drehten Tetsuya Shiraishi (57.) und Sulayman Dawodu (59.) die Partie zugunsten der Gäste, die damit ihren sechsten Saisonsieg feierten. Breinig (19 Punkte) bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters Hürth, während Zülpich (17) auf Platz drei abrutscht.

Teveren zeigte nach drei sieglosen Spielen eine überzeugende Reaktion. Patrick Rubaszewski brachte die Gastgeber per Freistoß früh in Führung (5.), ehe Michael Jan Sipakis per Handelfmeter ausglich (23.). Nach einer roten Karte gegen Julian Esser (28.) nutzte Teveren die Überzahl: Stefan Vujicic traf nach Standard (69.), Taofeek Idowu setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2). Mit dem Sieg klettert Teveren auf Platz acht (12 Punkte), während Lich-Steinstraß auf Rang neun abrutscht.