Breinig nimmt verdient einen Zähler mit

1:1 hieß es nach 90 intensiven, aber nicht immer hochklassigen Minuten. Die Gastgeber hatten zwei Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen, könnte man nun meinen. Aber Eintracht-Trainer Dennis Buchholz hatte eine ganz andere Sicht auf die Dinge. „Was mir heute wichtig war, ist die Mentalität. Darüber haben wir die ganze Woche gesprochen“, sagte Buchholz. „Wir haben uns aufgeopfert, wir haben geackert, diese Kleinigkeiten haben uns in manchen Spielen gefehlt.“ Die Botschaft des Coaches: Die Saison geht in die entscheidende Phase, es geht nicht um Schönheitspreise, sondern um Punkte für den Aufstieg. Und Verlautenheide steht vor drei Auswärtsspielen in Serie bei kampfstarken Teams aus der unteren Hälfte: In Teveren, Lich-Steinstraß und Glesch dürfte Mentalität gefragt sein.

Der Eintracht gelang ein Start nach Maß: Lucas Marso ging im Dribbling bis zur Grundlinie und legte klug zurück auf Eugen Lobanov, der überlegt ins lange Eck vollstreckte (4.). Breinig reagierte reif und kam danach gut ins Spiel, Joseph Mbuyi hatte die Möglichkeit zum Ausgleich. Die Gäste beschäftigten Verlautenheide und kamen per Elfmeter zum Ausgleich. Eintracht-Kapitän Jonas Ruegenberg verlor den Ball im Aufbau, Leon Michl passte in den Strafraum, wo Luis Jung und Breinigs Aljoscha Feese zum Ball gingen. Der Kontakt reichte dem Schiedsrichter, um auf den Punkt zu zeigen. Der starke Manuel Kanou verwandelte souverän (33.). Die Phase vor der Pause war hektisch, fast jede Schiedsrichterentscheidung wurde lautstark kommentiert. Mit dem Pausenpfiff tauchte Benedikt Roßmüller frei vor dem Tor der Gäste auf, schloss aber zu schwach ab.

Nach der Pause drängte Verlautenheide. Marso flankte mustergültig auf Lobanov, dessen Kopfball Rocco Zinnato mit einer starken Parade aus dem unteren Eck kratzte (50.). Drei Minuten später brach Marso mit all seiner Physis über die linke Seite durch und hätte Zinnato um ein Haar getunnelt. Mit der Hacke rettete der Tripp-Vertreter zur Ecke. Auf der anderen Seite konterte Breinig blitzschnell über Niklas Mohr und Tom Voss, Eintracht-Schlussmann Maximilian Kirch flog in die scharfe Hereingabe (57.). Feese schlenzte knapp am Tordreieck vorbei (65.), einen Freistoß von Kanou fischte Kirch aus dem Winkel (73.).

Mbuyi hat den Sieg auf dem Fuß

Verlautenheide kam nach den beiden Großchancen zu Beginn der zweiten Hälfte nicht mehr zu Chancen, Buchholz brachte mit Marvin Dumslaff für Onur Baslanti (66.) einen neuen Mittelstürmer. Doch die Eintracht setzte nicht mehr zur Schlussoffensive an, sondern hatte am Ende sogar Glück. Der eingewechselte Fabio Wynands überlief die rechte Abwehrseite der Eintracht und bediente den mitgelaufenen Mbuyi. Zentimeter zwischen Ball und Querlatte trennten Breinig vom Auswärts-Coup in der Nachspielzeit. „Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, und wir haben einen Punkt hiergehalten – wer weiß, wofür der am Ende gut ist“, sagte ein leicht heiserer Dennis Buchholz.

„Das war eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, da kann man am Ende des Tages nur zufrieden sein“, resümierte Breinigs Sportchef Horst Mohr. Wer ersatzgeschwächt auf dem Platz des heimstarken Tabellenführers so ein Spiel abliefert, muss sich natürlich fragen lassen, warum es in dieser Saison nur für die Top Sechs der Liga reicht und nicht für mehr. Mohr gab sich offen und ehrlich: „Es gibt keinen anderen, der dafür verantwortlich ist, außer wir selbst. Wir hatten sicher einige außersportliche Probleme und sind offen und ehrlich miteinander umgegangen. Spätestens in den letzten Wochen sieht man, dass wieder eine Mannschaft auf dem Platz ist.“

