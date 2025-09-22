Breinig neuer Spitzenreiter – Verlautenheide bleibt ungeschlagen

Mit Breinig, Verlautenheide, Hürth und Aufsteiger Fliesteden stehen gleich vier Teams mit neun Punkten an der Tabellenspitze, wobei Breinig dank des besten Torverhältnisses Platz eins übernimmt. Im Tabellenkeller bleibt die Situation für Glesch, Arnoldsweiler und Helpenstein weiter prekär, während Teveren und Schafhausen mit deutlichen Siegen in die obere Tabellenhälfte klettern.

Uevekoven erwischte mit dem frühen Führungstreffer von Nico Czichi (2.) einen Traumstart, doch der Aufsteiger wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Zülpich drehte die Partie nach der Pause durch einen Doppelschlag von Nico Berekoven (55., 57.) und den späten Treffer von Marvin Iskra (85.). Mit nun acht Punkten aus vier Spielen steht der TuS auf Rang fünf und bleibt ungeschlagen.

Glesch kassierte die vierte Niederlage in Serie und bleibt abgeschlagener Tabellenletzter. Florent Sylaj (37.) und Elias Halfenberg (55.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Janik Morillo-Torres zwar verkürzte (77.), dann aber mit Gelb-Rot vom Platz musste (84.). In der Schlussphase machten Max Beumers per Elfmeter (90.+1) und Justin Küppers (90.+4) alles klar – Union Schafhausen feierte damit den ersten Saisonsieg und klettert mit nun sechs Punkten auf Rang neun.

everen feierte den höchsten Sieg des Spieltags und setzte sich mit einem starken Offensivauftritt in der oberen Tabellenhälfte fest. Marvin Dumslaff eröffnete mit einem sehenswerten Freistoß (5.), danach entschieden die Brüder Patrick (55., 68./FE) und Kevin Rubaszewski (57., 90.+2) mit je zwei Treffern das Spiel. Kurdistan Düren fand keine Mittel gegen das druckvolle Spiel der Germanen, blieb erneut sieglos und rutscht mit vier Punkten auf Rang zehn ab.

Lich-Steinstraß blieb auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen und klettert mit nun acht Punkten auf Rang sechs. Moritz Borell brachte die Hausherren nach starker Vorarbeit von Kai Theidig in Führung (50.), ehe Jan Körfer in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Helpenstein, das nach der Gelb-Roten Karte gegen Colin Ryssen (72.) in Unterzahl agieren musste, bleibt ohne Punkt und steckt mit null Zählern am Tabellenende fest.

Das Derby in der Wolferskaul endete ohne Sieger, brachte beiden Teams aber wichtige Erkenntnisse. Tim Beckers brachte Eilendorf mit einem Doppelpack (15., 60.) komfortabel in Führung, ehe Brand innerhalb von vier Minuten durch Catalin-Ionel Pintea (65.) und Delany Arigbe (69.) zurückkam. Während Raspo mit sechs Punkten auf Rang acht bleibt, wartet Eilendorf zwar weiterhin auf den ersten Sieg, konnte mit dem Punktgewinn aber zumindest auf Rang elf klettern.

Im Spitzenspiel setzte sich Verlautenheide eindrucksvoll durch und bleibt mit drei Siegen aus drei Spielen ungeschlagen Zweiter. Onur Baslanti brachte die Eintracht früh per Kopf in Führung (16.), ehe Cem Hircin (71.) und Leandro Stollenwerk (82., 85.) nachlegten. Für Fliesteden reichte es nur zum Ehrentreffer durch David Pütz (84.), womit der Aufsteiger nach starker Anfangsserie erstmals verlor und auf Platz vier zurückfällt.