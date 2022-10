Breinig muss späten Ausgleich schlucken Eintracht Verlautenheide trifft im Landesliga-Derby in der Nachspielzeit zum 2:2.

Nachspielzeit, Ecke, Tor, in diesem Fall durch Stephan Kamps. „Am Ende fühlt es sich für uns wie ein Sieg an“, sagte Buchholz.

Auf der anderen Seite nahm Gäste-Coach Achim Rodtheut den späten Verlust zweier Punkte professionell. „Wir bekommen zwei Gegentore durch einen Elfmeter und eine Ecke. Das passiert im Fußball.“ Viel mehr hatte Rodtheut seinem Team dann auch gar nicht vorzuwerfen, denn Breinig war über weite Strecken des Spiels die bestimmende Mannschaft.

Mit dem gesperrten Jonathan Diki sowie Andre Hemforth, Mark Szymczewski und Christian Schröder musste Buchholz vier Stammkräfte ersetzen. Dafür spielte mit Til Pütz ein U19-Akteur von Beginn an. „Das musst du erstmal kompensieren. Wir haben die Ausfälle heute gemerkt, haben uns das ganze Spiel über schwergetan“, analysierte der Eintracht-Coach hinterher. So war es von Beginn an der SV Breinig, der mit Ballstafetten oder langen Diagonalbällen versuchte, das Spiel auf dem engen Kunstrasenplatz aufzuziehen. Die Führung fiel allerdings aufgrund eines langen Einwurfs, der gut verlängert wurde. Scott Heinen musste aus zwei Metern nur noch den Fuß hinhalten (25.). Buchholz ärgerte sich über die „komplett schlechte Staffelung“ in dieser Szene. Sein Team fand offensiv nicht statt, die Gäste hatten alles im Griff.