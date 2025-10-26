Breinig klettert auf den zweiten Platz

Neuer Tabellenzweiter ist der SV Breinig, der beim bisherigen Zweiten der Fußball-Landesliga, dem TuS Chlodwig Zülpich, mit 2:1 (0:1) gewann. Mit Rückenwind waren die Hausherren in Abschnitt eins die bessere Mannschaft. Einen Ballverlust von Breinig nutzte Tim Birkenheuer zum 1:0 (6.).

Im zweiten Spielabschnitt kämpfte sich das Team von Dirk Ruhrig zurück in die Partie. Zwanzig Minuten brannten sie ein Feuerwerk ab und drehten durch Treffer von Tetsuya Shiraishi (57.) und Sulayman Dawodu (59.) das Spiel. „Hier werden nicht so viele gewinnen“, freute sich Coach Ruhrig über die drei Zähler.

In der Nachspielzeit war der Sieg aber nochmals gefährdet. Tobias Standop vergab einen Foulelfmeter zum möglichen 3:1. Auf der anderen Seite wurde zwar jeder 40-Meter-Einwurf gut wegverteidigt, trotzdem kam Zülpichs Pascal Schiffer kurz vor Abpfiff zu einer Großchance. Breinigs Keeper Fernando Nissen konnte den Lupfer durch einen Übergriff entschärfen.

