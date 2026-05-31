Breinig jubelt trotz verpasstem Aufstieg

– Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Bereits in der Halbzeitpause war der Aufstiegsdrops für den SV Breinig so gut wie gelutscht. Der TuS Chlodwig Zülpich führte in der 45 Minuten früher angepfiffenen Partie beim SV Eilendorf bereits mit 2:0, während sich die Breiniger nach dem ersten Durchgang mit einem 2:2 bei Raspo Brand begnügen mussten. Damit war der zum Aufstieg berechtigende zweite Platz in der Fußball-Landesliga nur noch theoretisch erreichbar.

Brands Trainer nahm den Jubel der Gäste nach 90 intensiven Minuten mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis. „Ich kann die Freude durchaus nachvollziehen, weil die Breiniger letztlich auch die Klasse gehalten haben“, sagte Daniel Formberg. „Glückwunsch natürlich an Zülpich, das sich mit viel harter Arbeit und einer überragenden Rückrunde den Aufstieg neben dem FC Hürth absolut verdient hat.“

Dennoch legten die Gäste aus Stolberg am Sonntag in Hälfte zwei eine Schippe drauf und feierten am Ende einen verdienten 5:2-Erfolg auf der Sportanlage Wolferskaul. Trotz des verpassten Aufstiegs standen die Breiniger anschließend Arm in Arm im Kreis und skandierten lautstark: „Derbysieger, Derbysieger.“

Für Formberg war es zugleich das letzte Heimspiel als Raspo-Trainer. Der 46-Jährige gibt seinen Posten freiwillig ab und macht Platz für seinen bisherigen Co-Trainer Jerome Janßen, der künftig die erste Mannschaft übernimmt (wir berichteten).

Die Begegnung startete mit viel Intensität. Raspos Sturmtank Delany Arigbe scheiterte zunächst mit seinem Abschluss, doch Moritz Uellendall war im zweiten Versuch zur Stelle und traf zum 1:0 (8.). Die Breiniger schüttelten sich kurz und hätten im direkten Gegenzug durch Manuel Kanou ausgleichen können. Brands Torwart Andrii Marchenko war aber zur Stelle.

In der 26. Minute war Marchenko dann geschlagen: Joseph Mbuyi setzte seinen Sturmpartner Sulayman Dawodu in Szene, der das 1:1 markierte. Nur wenige Minuten später brachte SVB-Kapitän Tobias Standop seine Mannschaft nach einer Flanke von Niklas Mohr mit 2:1 in Führung (30.). Arigbe erzielte mit seinem linken Fuß den erneuten Ausgleich zum 2:2 (33.). Auch abseits des Platzes ging es zwischen beiden Trainerbänken intensiv zu, verbale Spitzen wurden auf beiden Seiten verteilt.

Umstrittener Elfmeterpfiff

Die Breiniger kamen druckvoll aus der Kabine. Tetsuya Shiraishi drückte den Ball nach erneuter Vorarbeit von Mohr zum 3:2 ins Netz (48.). Es folgte die umstrittenste Szene der Partie: Dawodu passte zu Mbuyi, der durch eine Grätsche von Leo Kleiber im letzten Moment gestoppt wurde. Der Schiedsrichter zeigte trotz heftiger Proteste der Hausherren sofort auf den Punkt. Kleiber signalisierte hingegen, den Ball gespielt zu haben. Dawodu ließ sich nicht zweimal bitten und vollendete eiskalt zur 4:2-Führung für den SVB.

Die Gastgeber gaben sich nicht auf und suchten weiter den Weg nach vorn. Den 5:2-Endstand besorgte schließlich erneut Dawodu. Der 32-Jährige baute damit vor dem letzten Spieltag seinen Vorsprung in der Torjägerliste der Staffel zwei aus und steht nun bei 22 erzielten Treffern.

„Wir haben den Ball gut zirkulieren lassen, aber die Gegentore zu einfach kassiert. Unser Ziel war es einfach, die Saison mit zwei Siegen zu beenden. Denn uns war bewusst, dass die Chance auf Rang zwei nur noch minimal war. Zülpich spielt eine überragende Rückrunde und ist völlig verdient aufgestiegen“, unterstrich Breinigs Trainer Dirk Ruhrig nach dem Schlusspfiff.

Weitere Ergebnisse:

Teveren - Fliesteden 1:1: 0:1 Chanaa (36.), 1:1 Kabalakli (58.)

Lich-Steinstraß - Verlautenheide 1:3: 1:0 Theidig (4.), 1:1 Hircin (39./Foulelfmeter), 1:2 Hemforth (58.), 1:3 Stollenwerk (79.)

Uevekoven - Arnoldsweiler 0:0

Hürth - Schafhausen 4:0: 1:0 Porschen (6.), 2:0 Kabambi (65.), 3:0 Hoffmann (76.), 4:0 Assadollahi (88.)

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