Breinig in Schafhausen gefordert, Zülpich vor Prüfstein

– Foto: Nick Förster

Während Tabellenführer FC Hürth vor einer klaren Aufgabe steht, richten sich die Blicke auf die Duelle der direkten Verfolger. Besonders in Schafhausen und Zülpich könnten sich die Kräfteverhältnisse weiter verschieben.

Eilendorf geht als Favorit in die Partie gegen den abstiegsbedrohten Tabellenfünfzehnten. Nach zuletzt ansteigender Form bietet sich die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. Glesch-Paffendorf steht hingegen bereits unter Druck, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr FC Hürth FC Hürth Sportfreunde Uevekoven Uevekoven 15:15 PUSH

Der Tabellenführer empfängt einen Gegner aus dem unteren Mittelfeld und geht klar favorisiert in die Partie. Nach dem torlosen Remis zuletzt dürfte Hürth auf eine Reaktion aus sein. Uevekoven reist mit Außenseiterchancen an, zeigte aber zuletzt offensive Durchschlagskraft.

Brand benötigt Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Lich-Steinstraß reist mit stabilen Ergebnissen an und kann mit einem Sieg Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Die Gäste gelten als leicht favorisiert, müssen aber mit Widerstand rechnen.

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen SV Breinig Breinig 15:15 PUSH

Eines der Topspiele des Spieltags: Breinig steht als erster Verfolger unter Zugzwang, darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Schafhausen präsentierte sich zuletzt wechselhaft, ist jedoch gerade zu Hause schwer zu bespielen. Die Partie könnte richtungsweisend für beide Mannschaften werden.

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich SC Fliesteden 1931 Fliesteden 15:30 live PUSH

Auch dieses Duell gehört zu den Schlüsselspielen des Spieltags. Zülpich überzeugt mit großer Offensivstärke und will den Druck auf Rang zwei aufrechterhalten. Fliesteden hat sich im oberen Mittelfeld etabliert und könnte mit einem Auswärtserfolg weiter nach oben rücken.

Für Helpenstein zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, doch mit Verlautenheide wartet ein formstarker Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gäste wollen ihre Position im erweiterten Spitzenfeld stabilisieren. Die Rollenverteilung ist klar, allerdings zeigte Helpenstein zuletzt vereinzelt Widerstandsfähigkeit.