 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Breinig in Schafhausen gefordert, Zülpich vor Prüfstein

Spitzenreiter trifft auf abstiegsbedrohten Gegner – Verfolger in richtungsweisenden Duellen

von Tim Zimmer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nick Förster

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LL Mittelrhein St. 2
FC Hürth
Schafhausen
Arnoldsweil.
Zülpich

Während Tabellenführer FC Hürth vor einer klaren Aufgabe steht, richten sich die Blicke auf die Duelle der direkten Verfolger. Besonders in Schafhausen und Zülpich könnten sich die Kräfteverhältnisse weiter verschieben.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
15:00

Eilendorf geht als Favorit in die Partie gegen den abstiegsbedrohten Tabellenfünfzehnten. Nach zuletzt ansteigender Form bietet sich die Chance, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen. Glesch-Paffendorf steht hingegen bereits unter Druck, um den Anschluss nicht endgültig zu verlieren.

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
15:15

Der Tabellenführer empfängt einen Gegner aus dem unteren Mittelfeld und geht klar favorisiert in die Partie. Nach dem torlosen Remis zuletzt dürfte Hürth auf eine Reaktion aus sein. Uevekoven reist mit Außenseiterchancen an, zeigte aber zuletzt offensive Durchschlagskraft.

So., 19.04.2026, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
15:45

Brand benötigt Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Lich-Steinstraß reist mit stabilen Ergebnissen an und kann mit einem Sieg Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten. Die Gäste gelten als leicht favorisiert, müssen aber mit Widerstand rechnen.

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
SV Breinig
SV BreinigBreinig
15:15

Eines der Topspiele des Spieltags: Breinig steht als erster Verfolger unter Zugzwang, darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Schafhausen präsentierte sich zuletzt wechselhaft, ist jedoch gerade zu Hause schwer zu bespielen. Die Partie könnte richtungsweisend für beide Mannschaften werden.

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
15:30live

Auch dieses Duell gehört zu den Schlüsselspielen des Spieltags. Zülpich überzeugt mit großer Offensivstärke und will den Druck auf Rang zwei aufrechterhalten. Fliesteden hat sich im oberen Mittelfeld etabliert und könnte mit einem Auswärtserfolg weiter nach oben rücken.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
15:00live

Für Helpenstein zählt im Abstiegskampf jeder Punkt, doch mit Verlautenheide wartet ein formstarker Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Die Gäste wollen ihre Position im erweiterten Spitzenfeld stabilisieren. Die Rollenverteilung ist klar, allerdings zeigte Helpenstein zuletzt vereinzelt Widerstandsfähigkeit.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Kurdistan Düren
SV Kurdistan DürenKurdistan
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:00live

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte. Kurdistan Düren kann sich mit einem Sieg weiter von der Gefahrenzone absetzen. Arnoldsweiler benötigt hingegen dringend Zähler, um im Abstiegskampf konkurrenzfähig zu bleiben.