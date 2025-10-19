Breinig hebelt Schafhausens Defensive aus

Drei Gegentore in sieben Partien standen für den FC Union Schafhausen vor dem Auftritt beim SV Breinig zu Buche. Kein anderes Team in der Fußball-Landesliga verteidigte bis dato so gut. Seit Sonntagnachmittag fällt die Statistik deutlich schlechter aus.

Mit 4:1 fiel der Sieg für Breinig im Duell Dritter gegen Vierter deutlich aus. „Heute muss man ganz klar sagen: Wir waren einfach nicht gut genug“, ordnete Unions Trainer Jörg Halfenberg die Niederlage ein.

So verwunderte es nicht, dass die ersten notierenswerten Szenen aus ruhenden Bällen resultierten. Max Beumers setzte nach einer Schafhausener Ecke den Ball ans Außennetz, auf der anderen Seite meldete Joseph Mbuyi ebenfalls per Kopf nach Eckball die Breiniger in der Offensive an (12./17.). Es kam die 32. Minute mit einem Schreckmoment: Kariem Emara blieb nach einem Zweikampf am Boden liegen. Die Schmerzensschreie des Breiniger Mittelfeldspielers signalisierten sofort: Hier etwas Schlimmeres passiert.

Umgekehrt durfte sich Dirk Ruhrig auf der Breiniger Bank über eine starke und über weite Strecken auch souveräne Vorstellung seiner Elf freuen. In der Anfangsphase zeigten die Gäste allerdings zunächst, warum ihre Defensive bislang so schwer zu knacken war. Drei enge Reihen verschoben immer wieder synchron und machten das Zentrum dicht. Breinig baute über die eigene Dreierkette auf und musste ein ums andere Mal mit diagonalen Bällen operieren, weil das Zentrum schlichtweg dicht war.

Minutenlang wurde Emara behandelt und dann in die Kabine gebracht, später verließ er auf Krücken das Stadion. Für ihn kam Adrijan Behrami ins Spiel. Und der Rückkehrer vom FC Wegberg-Beeck hatte maßgeblichen Anteil an der Breiniger Führung: Seinen Pass in die Tiefe leitete Mbuyi auf Sulayman Dawodu weiter, der kurz für den nachrückenden Manuel Kanou ablegte. Präziser Rechtsschuss, Breinig führte verdient (44.). „Das war schon der Dosenöffner, danach hatten wir Rückenwind“, sagte Ruhrig.

Dawodu trifft nach der Pause

Nach der Pause verloren die Gäste ihre Stabilität. Dawodu setzte sich in Mittelstürmerposition gut durch und zog ab. Niklas Giesen im Union-Tor reagierte gut, hatte bei Dawodus Nachschuss aber keine Chance – 2:0 (49.). Es war das achte Saisontor des Ex-Weideners, der damit aktuell bester Schütze der Liga ist. Behrami setzte einen satten Schuss an die Querlatte, ehe Jan Gruhn mit einem bärenstarken Kopfball nach Kanou Ecke auf 3:0 stellte und die Partie vermeintlich entschied (76.). „Wir waren in der zweiten Halbzeit einfach nicht präsent genug“, kritisierte Halfenberg.

Aber Breinig ließ die Gäste völlig unnötig nochmal ins Spiel. Fernando Nissen kam mit dem laut vernehmbaren Ruf „Torwart“ aus seinem Kasten, verpasste aber am Rand des Strafraums den Ball. Tim Scheuvens bedankte sich und schob zum 1:3 ins leere Tor ein (81.). Als Andi Seferi nach tollem Angriff der Gäste den Pfosten traf (86.), wäre die Partie beinahe wieder spannend gewesen. In der Schlussminute foulte Beumers Dawodu nach einem Breiniger Konter, den fälligen Strafstoß verwandelte Tobias Standorp souverän zum 4:1-Endstand.

„Schafhausen hatte vorher erst drei Gegentore, wir haben heute vier erzielt – da kann man zufrieden sein“, lobte Ruhrig sein Team nach einer in der Tat reifen Vorstellung, mit Ausnahme der Schlussminuten. „Das müssen wir abstellen, auf einmal kommen wir noch einmal ins Wackeln“, hatte Ruhrig zumindest einen Ansatz für Kritik. Kommenden Sonntag gastiert Breinig dann als Dritter beim Zweiten Chlodwig Zülpich.

