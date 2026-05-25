Breinig geht „All In“

Enges Duell: Sulayman Dawodu scheitert an Hürths Keeper Kevin Kraus. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Es lief schon die 97. Minute im Topspiel der Fußball-Landesliga zwischen dem SV Breinig und Tabellenführer FC Hürth. Eine letzte Ecke segelte in den Hürther Strafraum, Breinigs Torhüter Fernando Nissen war mit nach vorne gekommen. Jalil Tahir drückte einen Kopfball in Richtung Tor, aber es reichte nicht mehr. 2:2, Schlusspfiff, und die Hürther jubelten über den direkten Wiederaufstieg in die Mittelrheinliga.

Als Dawodu von links nach innen zog und sofort abschloss, zischte sein Schlenzer hauchzart am Winkel vorbei (26.). Ein Kopfball von Jonas Dahmen ging knapp daneben (30.), dann fiel die verdiente Führung: Behrami chippte die Kugel in den Lauf von Joseph Mbuyi, der cool blieb und Kraus tunnelte (34.). Hürth schoss bis zur Pause einmal aufs Tor – und traf. Bastian Porschen setzte das Leder aus dem Getümmel zum schmeichelhaften Ausgleich ins Netz (45.+1).

Weil Zülpich parallel gegen Kurdistan Düren gewann, liegt Breinig zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte und fünf Tore hinter Zülpich. „Wir sind All in gegangen und können heute erhobenen Hauptes vom Platz gehen“, sagte Trainer Dirk Ruhrig nach dem Abpfiff. Er hatte seinem Team eine tiefstehende Fünferkette verordnet, um den schnellen Spielern des Spitzenreiters keine Räume anzubieten. Das Rezept ging in den ersten 45 Minuten komplett auf. Der Spielverein bestimmte das Geschehen. Manuel Kanou spielte Sulayman Dawodu frei, FC-Keeper Kevin Kraus machte sich ganz breit und bekam den Ball an die Brust (9.).





Aber der Tabellenführer kam besser aus der Kabine. Dreimal bewahrte Nissen seine Farben vor dem Rückstand, dann war es passiert. Dario Ehret kam halbrechts vor dem Tor an den Ball und schob überlegt zum 1:2 ins kurze Eck ein (65.). Ruhrig wechselte dreifach und setzte damit das Signal für eine starke Schlussphase der Heimelf.

Hürth kam nun kaum noch über die Mittellinie. Mbuyi legte rechts raus auf Niklas Mohr, starker Querpass auf Leo Engels, sein abgefälschter Schuss strich am Pfosten vorbei (71.). Der eingewechselte Tahir legte nach einem hohen Ball per Kopf quer für den ebenfalls eingewechselten Jan Gruhn, der per Seitfallzieher zum 2:2 vollstreckte (79.). Kanou und Tobias Standop per Freistoß hatten weitere gute Chancen, ehe Ehret 50 Meter allein auf Nissen zulief und Breinigs Keeper per Heber bezwingen wollte, vergebens. Die hektische Nachspielzeit begann, am Ende jubelten die Gäste.

„Wir geben nicht auf. Vielleicht strauchelt Zülpich in Eilendorf, wir müssen im Derby bei Raspo Brand nächsten Sonntag unsere Hausaufgaben machen“, gab Ruhrig die Marschroute aus. Am letzten Spieltag hätte Breinig dann ein Heimspiel, während Zülpich Aufsteiger Hürth empfängt. „Es ist schwierig, aber nicht unmöglich“, sagt Ruhrig vor dem Saisonfinale.

Weitere Ergebnisse: Glesch - Uevekoven 1:3: 0:1 da Silva (17.), 1:1 Trump (40.), 1:2 Jansen (45.+1), 1:3 Köllermeyer (53.) Verlautenheide - Teveren 2:1: 0:1 Wickum (5.), 1:1 Baslanti (45.+3), 2:1 Lobanov (55.) Fliesteden - Raspo Brand 3:2: 1:0 Chanaa (10.), 2:0 Kremer (50.), 3:0 Geimer (57.), 3:1 Arigbe (70.), 3:2 Pintea (74.) Zülpich - Kurdistan 8:0: 1:0 Nickisch (17., Elfmeter), 2:0 Birkenheuer (18.), 3:0, 4:0 Iskra (33., 45.+5), 5:0, 7:0 Ohrem (69., 89.), 6:0 Berekoven (83.), 8:0 Pennartz (90.) - Gelb-Rot für Kurdistan (31.)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de