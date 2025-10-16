Breinig gegen Schafhausen im Topspiel - Hürth will Serie ausbauen

Das absolute Spitzenspiel des Spieltages steigt in Breinig: Der torgefährlichste Angriff der Liga trifft auf die stabilste Abwehr. Breinigs Trainer Dirk Ruhrig erwartet ein enges Duell: „Schafhausen hat nur drei Gegentore kassiert – das ist schon mega. Wir müssen diesmal kollektiv gut verteidigen und vorne unsere Chancen konsequent nutzen.“

Auch Unions Coach Jörg Halfenberg sieht die Partie als Standortbestimmung: „Breinig ist eine Top-Mannschaft, die um den Aufstieg spielt. Wir werden unsere Qualitäten in die Waagschale werfen und wenn am Ende drei Punkte rauskommen sollten, werden wir nicht nein sagen.“