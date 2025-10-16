Breinig gegen Schafhausen im Topspiel - Hürth will Serie ausbauen

Der achte Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 bietet gleich mehrere brisante Duelle an der Tabellenspitze. Während der FC Hürth weiter ungeschlagen bleibt, steht in Breinig das Kräftemessen zwischen der besten Offensive und der stabilsten Defensive der Liga an. Auch im Tabellenkeller kämpfen Arnoldsweiler und Glesch-Paffendorf um wichtige Punkte gegen den Abstieg.
Zum Auftakt empfängt Lich-Steinstraß am Samstag Raspo Brand. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, weshalb die Partie richtungsweisend sein könnte. Brands Trainer Daniel Formberg blickt optimistisch auf das Duell: „Wir freuen uns auf die Begegnung mit der Germania. Michael Hermanns und sein Team holen seit Jahren mit geringen Mitteln den größtmöglichen Erfolg heraus. Trotzdem sind wir nur schwer zu schlagen und wollen am Samstag gewinnen.“
Für Glesch-Paffendorf wird die Lage immer ernster: Sechs Niederlagen aus sieben Spielen und bereits 29 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Eilendorf reist mit breiter Brust an und will nach dem jüngsten Sieg den Abstand nach unten weiter vergrößern. Bei einer weiteren Niederlage droht Glesch, früh den Anschluss zu verlieren.
Der ungeschlagene Tabellenführer FC Hürth will seine makellose Bilanz auch in Uevekoven wahren. Die Gastgeber zeigten zuletzt zwar Offensivdrang, offenbarten defensiv jedoch Schwächen. Angesichts der Hürther Konstanz und Spielstärke dürfte das Pendel klar in Richtung des Favoriten ausschlagen.
Das absolute Spitzenspiel des Spieltages steigt in Breinig: Der torgefährlichste Angriff der Liga trifft auf die stabilste Abwehr. Breinigs Trainer Dirk Ruhrig erwartet ein enges Duell: „Schafhausen hat nur drei Gegentore kassiert – das ist schon mega. Wir müssen diesmal kollektiv gut verteidigen und vorne unsere Chancen konsequent nutzen.“
Auch Unions Coach Jörg Halfenberg sieht die Partie als Standortbestimmung: „Breinig ist eine Top-Mannschaft, die um den Aufstieg spielt. Wir werden unsere Qualitäten in die Waagschale werfen und wenn am Ende drei Punkte rauskommen sollten, werden wir nicht nein sagen.“
Aufsteiger Fliesteden empfängt den bisher ungeschlagenen Tabellenzweiten aus Zülpich. Für die Gastgeber ist es die Chance, gegen einen Topgegner ein Ausrufezeichen zu setzen, während Zülpich seine Serie weiter ausbauen will. Besonders auf die Offensivstärke der Gäste müssen die Hausherren achten, denn der TuS stellt mit 24 Treffern die zweitbeste Angriffsreihe der Liga.
Verlautenheide will nach zwei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis einfahren und trifft dabei auf den abstiegsgefährdeten SV Helpenstein. Die Gäste kommen mit der zweitschlechtesten Defensive der Liga und müssen kompakt verteidigen, um zu bestehen. Ein Sieg wäre für die Eintracht Pflicht, um den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten.
Arnoldsweiler feierte am letzten Spieltag den ersehnten ersten Saisonsieg und möchte diesen nun bestätigen. Mit Kurdistan Düren reist allerdings ein Gegner an, der sich auswärts bisher achtbar schlägt. Für beide Mannschaften gilt: Punkte müssen her, um sich frühzeitig vom Tabellenende zu distanzieren.