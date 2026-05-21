Breinig fordert den Spitzenreiter, Teveren reist nach Verlautenheide

– Foto: Engelbert Fell

Tabellenführer FC Hürth reist zum formstarken SV Breinig, während Eintracht Verlautenheide und Germania Teveren im direkten Duell um Rang vier kämpfen. Im Tabellenkeller hofft Arnoldsweiler derweil auf neue Hoffnung im Abstiegskampf.

Im Kellerduell treffen der Tabellenletzte BC Viktoria Glesch-Paffendorf (13 Punkte) und die Sportfreunde Uevekoven (21) aufeinander. Für Glesch-Paffendorf ist die Partie womöglich die letzte realistische Gelegenheit, den Anschluss im Abstiegskampf noch einmal herzustellen. Uevekoven könnte sich mit einem Auswärtssieg dagegen wohl endgültig aus der akuten Gefahrenzone lösen.

Für Viktoria Arnoldsweiler (17 Punkte) zählt im Abstiegskampf inzwischen nahezu jeder Punkt. Trotz der jüngsten 2:3-Niederlage in Teveren zeigte die Mannschaft offensiv Fortschritte und trifft nun auf Germania Lich-Steinstraß (38), das sich zuletzt mit einem Sieg gegen Glesch-Paffendorf weiter stabilisierte. Die Gäste reisen als Favorit an, dürften aber auf einen kämpferischen Gegner treffen.

Auch im Kampf um die oberen Tabellenplätze kommt es zu einem direkten Duell: Der Tabellenfünfte Verlautenheide (38 Punkte) empfängt den Vierten Germania Teveren (41). Beide Teams sammelten zuletzt wichtige Punkte, Verlautenheide rettete ein spektakuläres 4:4 in Brand, während Teveren Arnoldsweiler mit 3:2 bezwang. Der Sieger könnte sich entscheidend im Rennen um Rang vier absetzen.

Mo., 25.05.2026, 15:15 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 15:15 PUSH

Der SC Fliesteden (35 Punkte) will sich nach dem deutlichen 2:6 in Hürth rehabilitieren und den Abstand zu den unteren Tabellenregionen weiter vergrößern. Rasensport Brand (30) zeigte beim 4:4 gegen Verlautenheide große offensive Qualität, offenbarte defensiv aber erneut Probleme. Das Hinspiel und die jüngsten Resultate deuten auf eine offene Begegnung mit Torpotenzial hin.

Mo., 25.05.2026, 15:30 Uhr SV Breinig Breinig FC Hürth FC Hürth 15:30 live PUSH

Das Spitzenspiel des Spieltags führt den Tabellendritten SV Breinig (56 Punkte) mit dem souveränen Spitzenreiter FC Hürth (64) zusammen. Breinig gewann zuletzt spektakulär mit 4:3 in Eilendorf und hielt damit den Druck auf die Spitze aufrecht, während Hürth beim 6:2 gegen Fliesteden seine Offensivstärke erneut eindrucksvoll demonstrierte. Angesichts der bisherigen Saisonverläufe spricht vieles für ein intensives und offensiv geführtes Duell zweier Mannschaften mit klaren Ambitionen im Aufstiegskampf.

Mo., 25.05.2026, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen SV Eilendorf SV Eilendorf 15:15 live PUSH

Union Schafhausen (30 Punkte) empfängt den SV Eilendorf (37), der trotz der Niederlage gegen Breinig weiter Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält. Schafhausen kassierte zuletzt ein deutliches 1:4 in Kurdistan Düren und muss defensiv stabiler auftreten. Für beide Mannschaften geht es vor allem darum, die Saison im gesicherten Mittelfeld sauber abzuschließen.

Mo., 25.05.2026, 15:30 Uhr TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich SV Kurdistan Düren Kurdistan 15:30 live PUSH