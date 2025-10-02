Breinig empfängt Fliesteden – Verfolger Hürth in Teveren gefordert

Hier treffen zwei Mannschaften mit klarer Marschroute aufeinander. Lich-Trainer Michael Hermanns betont: „Wir wollen definitiv die Punkte bei uns halten. Entscheidend wird sein, wer das Spiel intensiver führt – Tagesform und etwas Spielglück können den Ausschlag geben.“ Eilendorfs Coach Jasmin Muhovic geht optimistisch ins Duell: „Wir haben zuletzt Moral gezeigt und wollen uns endlich auch in der Meisterschaft belohnen. Mit breiter Brust wollen wir nachlegen.“ Beide Teams verbindet ein hohes Tempo- und Intensitätsniveau, was ein offenes Duell erwarten lässt.