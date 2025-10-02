Breinig empfängt Fliesteden – Verfolger Hürth in Teveren gefordert

Der sechste Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 hält packende Duelle bereit: Tabellenführer Breinig misst sich mit Aufsteiger Fliesteden, Hürth reist nach Teveren, während am Tabellenende Glesch und Helpenstein um wichtige Punkte kämpfen. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem Duell Lich-Steinstraß gegen Eilendorf, zu dem beide Trainer klare Worte fanden.
Das Kellerduell bringt zwei Mannschaften zusammen, die bislang große Defensivprobleme offenbart haben. Glesch kassierte in fünf Spielen 27 Gegentore und wartet noch auf den ersten Punkt, während Helpenstein zuletzt den ersten Saisonsieg feierte. Für beide Teams ist es ein frühes Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.
Uevekoven wartet weiter auf den ersten Sieg und konnte bislang nur ein Remis verbuchen. Kurdistan Düren kam zuletzt durch zwei späte Tore noch zu einem Punkt gegen Lich-Steinstraß und will nun den Aufschwung bestätigen. Beide Teams benötigen Zählbares, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.
Hier treffen zwei Mannschaften mit klarer Marschroute aufeinander. Lich-Trainer Michael Hermanns betont: „Wir wollen definitiv die Punkte bei uns halten. Entscheidend wird sein, wer das Spiel intensiver führt – Tagesform und etwas Spielglück können den Ausschlag geben.“ Eilendorfs Coach Jasmin Muhovic geht optimistisch ins Duell: „Wir haben zuletzt Moral gezeigt und wollen uns endlich auch in der Meisterschaft belohnen. Mit breiter Brust wollen wir nachlegen.“ Beide Teams verbindet ein hohes Tempo- und Intensitätsniveau, was ein offenes Duell erwarten lässt.
Die Gastgeber kassierten am Sonntag in letzter Sekunde den Ausgleich in Eilendorf und wollen die Stabilität wiederfinden. Hürth reist als einziges Team der Liga ohne Punktverlust an und will die weiße Weste verteidigen. Mit nur zwei Gegentoren in vier Spielen stellt der Absteiger zudem die aktuell beste Defensive.
Der Spitzenreiter aus Breinig geht nach dem Heimsieg gegen Verlautenheide mit Rückenwind in die englische Woche. Mit 25 Toren stellen die Schwarz-Weißen die bislang treffsicherste Offensive der Liga. Der Aufsteiger Fliesteden reist jedoch selbstbewusst an und will nach drei Siegen aus vier Spielen seine starke Frühform unter Beweis stellen.
Ein Duell auf Augenhöhe zweier ambitionierter Teams im oberen Tabellendrittel. Verlautenheide zeigte beim 2:4 in Breinig eine kämpferische Leistung, blieb aber ohne Punktgewinn. Schafhausen überzeugt bislang mit defensiver Stabilität und möchte auch auswärts seine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen verlängern.
Arnoldsweiler wartet weiterhin auf den ersten Punkt und steht mit null Zählern am Tabellenende. Nun gastiert mit Zülpich eine der positiven Überraschungen der Saison, die mit 17 Treffern nach fünf Spielen zur Spitzengruppe gehört. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre daher eine Überraschung.