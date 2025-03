Breinig dreht in Halbzeit zwei auf

Die lange Winterpause merkte man beiden Teams bei strahlendem Sonnenschein auf dem Breiniger Kunstrasen zu Beginn deutlich an. Die Gastgeber waren von Beginn an um die Spielkontrolle bemüht, agierten jedoch oft zu ungenau. Die Gäste hingegen setzten auf schnelles Umschaltspiel, wurden jedoch entweder von Abseitspfiffen oder einigen Ungenauigkeiten ausgebremst.

So dauerte es bis zur 16. Minute, ehe Breinigs Luca Gehlen sich ein Herz fasste und knapp verfehlte. Torszenen blieben auch in der Folge Mangelware. Erst kurz vor der Pause hatten die Breiniger Anhänger gleich mehrfach den Torschrei auf den Lippen. Erst setzte Manuel Kanou den Ball an die Latte (41.), dann setzte Jonas Beckers einen Schuss ans Gebälk und schließlich scheiterte Leo Engels im Eins-gegen-Eins-Duell an Gästekeeper Dominik Bulla.