Breinig deklassiert Teveren

Der SV Breinig hat in der Fußball-Landesliga ein echtes Ausrufezeichen vor der Winterpause gesetzt. Die Mannschaft von Dirk Ruhrig gewann bei Germania Teveren mit 7:0.

„Das war heute eine absolute Blamage“, sagte ein enttäuschter Sebastian Wirtz, Trainer von Germania Teveren, nach dem Schlusspfiff. Gerade zu Beginn der Partie sah es dabei überhaupt nicht nach solch einem eindeutigen Ergebnis aus. Teveren kam gut in die Partie und verzeichnete in den ersten 15 Minuten auch die ersten Abschlüsse. Aber sowohl Joao-Claudio Kiala als auch Olaife Orolade verzogen aus aussichtsreicher Position. „Dann verteilen wir drei Geschenke“, so Wirtz.

Und auch Torschuss Nummer zwei der Breiniger fand den Weg ins Tor. Nach einem Ballgewinn schalteten die Gäste blitzschnell um, Dawodu passte auf Manuel Kanou, der mit einem satten Schuss von der Strafraumkante traf (26.).

„Wir waren heute sehr effizient“, gab derweil Gästetrainer Dirk Ruhrig nach der Partie zu Protokoll. In der Tat. In Minute 20 flankte Tetsuya Shiraishi von links, Sulayman Dawodu setzte sich stark durch und traf mit dem ersten Schuss aufs Tor der Gäste zur Führung.

Aus spitzem Winkel

Die Gastgeber waren jedoch weiterhin gut im Spiel. Erneut Kiala und Stefan Savic scheiterten binnen weniger Minuten jedoch aus spitzem Winkel. Das nächste Tor fiel dann wieder auf der anderen Seite. Einen Schuss von Joseph Mbuyi wehrte Teverens Torhüter Niklas Aretz noch ab, Dawodu stand jedoch goldrichtig, um den Nachschuss über die Linie zu drücken (40.).

Auch in den zweiten Durchgang startete Teveren gut. Zuerst wurde ein Schuss des eingewechselten Luis Damian Seferens geblockt, dann traf Maximilian Wickum aus spitzem Winkel nur das Außennetz. „Dann verteilen wir das nächste Geschenk“, ärgerte sich Sebastian Wirtz.

Nach dem der Breiniger Leo Engels in Minute 52 das 0:4 nach einem feinen Spielzug noch liegengelassen hatte, legte er zwei Minuten später eben jenes auf. Einen Fehlpass von Niklas Aretz nahm er auf und legte auf Mbuyi quer, der den Ball ins leere Tor schob. Mbuyi steht damit bei elf Toren in dieser Spielzeit.

Den Stecker gezogen

„Was dann nach dem 4:0 passiert, das darf nie im Leben passieren“, sagte Sebastian Wirtz. Mit dem 0:4 hatten die Gäste der Germania den Stecker gezogen, von Teveren kam nach vorne nicht mehr viel. Breinig hingegen zeigte einmal mehr großen Torhunger. In der 74. Minute revanchierte sich Joseph Mbuyi, als er auf Leo Engels quer legte, der frei vor Niklas Aretz die Nerven behielt und das 0:5 erzielte.

Dreierpack von Dawodu

Nur drei Minuten später machte Sulayman Dawodu den Dreierpack mach Vorlage von Joseph Mbuyi perfekt. Es war bereits das 15. Saisontor für den agilen Stürmer.

Der letzte Treffer des Abends fiel dann in der 83. Minute. Shiraishi flankte von rechts, der Ball rutschte durch zu Kerem Colak. Dessen satter Schuss mit links wurde noch abgefälscht und schlug zum 0:7 ein. Es war sein erster Saisontreffer.

Der SV Breinig hat in 14 Spielen satte 55 Tore erzielt und überwintert mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hürth auf Platz zwei. Dirk Ruhrig ist mit der Hinrunde sehr zufrieden und“ möchte Platz zwei nicht mehr hergeben“. Germania Teveren steht derzeit auf Platz sechs der Tabelle.

