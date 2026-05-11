Breinig bleibt dran, Hürth stolpert spät in Verlautenheide

– Foto: Daniel Frenken

Der 26. Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte späte Wendungen, einen umstrittenen Platzverweis und wichtige Punkte im Aufstiegs- wie im Abstiegskampf. Besonders Breinig und Verlautenheide sorgten in dramatischen Schlussphasen für Schlagzeilen.

Im direkten Duell der unteren Tabellenhälfte setzte sich der Elfte Union Schafhausen gegen den Dreizehnten durch. Leon Valicek eröffnete die Partie mit einem sehenswerten Distanzschuss, Mohamed Mankou glich für Helpenstein noch vor der Pause aus. Ein Eigentor von Fauzani Issa Issaka und der späte Treffer von Elie-Paul Kataningi entschieden die intensive Partie zugunsten der Gastgeber.

Im Duell des Tabellenzwölften gegen den Achten entschied Germania Lich-Steinstraß die Partie bereits früh. Moritz Borell, Karsten Goeres und Tom Krügermeier trafen innerhalb von fünf Minuten zur 3:0-Führung, ehe Lukas Köllermeyer kurz vor Schluss nur noch verkürzte. Während Lich-Steinstraß mit nun 35 Punkten den Anschluss ans obere Mittelfeld hält, bleibt Uevekoven bei 21 Zählern tief im Tabellenkeller.

Tabellenführer der vergebenen Chancen war in Glesch niemand. Der Tabellenletzte trotzte dem Vierten Germania Teveren ein torloses Remis ab und sammelte einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Absturz. Teveren verpasste es dagegen, sich weiter von der Konkurrenz hinter den Spitzenplätzen abzusetzen.

Der Vorletzte Viktoria Arnoldsweiler feierte gegen den Zehnten aus Brand einen wichtigen Heimsieg. Yasar Brüning brachte die Gastgeber in Führung, Tobias Achterberg glich nach der Pause aus, ehe Liviu-Daniel Nenciu in der Schlussphase den Siegtreffer erzielte. Besonders bitter für Rasensport: Felix Haupts scheiterte vier Minuten vor Schluss mit einem Foulelfmeter an Arnoldsweilers Torhüter Aiman Jahic.

Im Topspiel trotzte der Tabellenfünfte dem Spitzenreiter einen Punkt ab. Hürth ging durch Bastian Porschen früh in Führung und kontrollierte über weite Strecken die Partie, ehe Leonhard Roßmüller in der achten Minute der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich erzielte. Für Hürth ist das Remis im Titelrennen verkraftbar, Verlautenheide bestätigte jedoch erneut seine Konkurrenzfähigkeit gegen Spitzenteams.

Der Tabellenfünfte SV Eilendorf setzte sich beim Sechsten aus Fliesteden überraschend deutlich durch. Said Tchacoura und Justus Schulte sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, Kian Soleimankhani erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Mit nun 37 Punkten zog Eilendorf mit Verlautenheide gleich und festigte seine starke Rückrunde.