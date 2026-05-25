Breidenstein rettet sich mit 3:2 bei Versbachtal

Doppeltorschütze Johannes Damm kontrolliert Raum, Zeit und Ball und war mitverantwortlich für den 2:1-Sieg des VfL Biedenkopf II gegen die SG Hörlen/Lixfeld. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der TuSpo Breidenstein hat mit einem 3:2 bei der SG Versbachtal den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf sichergestellt. Stand jetzt muss der VfL Biedenkopf II trotz des 2:1-Siegs gegen Hörlen/Lixfeld in die Relegation. Aber: Sollte das Urteil des Regionalsportgerichts im Fall SG Eschenburg - SC Waldgirmes II vom Verbandsgericht des HFV revidiert werden, ist die VfL-Reserve gerettet, weil dann Wetter nicht aus der Gruppenliga und Weidenhausen nicht direkt aus der Kreisoberliga absteigt und die unterbesetzte A-Liga aus der Relegation aufgefüllt wird. Abgestiegen ist die SG Obere Lahn, die bei Vatanspor 0:1 verlor. Kampflos gewann Morns-/Erd-/Frohnhausen gegen Silberg/Eisenhausen II.