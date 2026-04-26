Breidenbachs Reserve beendet monatelange Durststrecke

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Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf gelingt Breidenbach II ein langersehnter 4:0-Sieg gegen SG Wommelshausen/Dernbach. Robin Dünhaupt traf spektakulär aus der eigenen Hälfte +++
Marburg-Biedenkopf. Seit dem 5. Oktober hatte der FV Breidenbach II in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf auf einen Sieg warten müssen. Am Sonntag nun schlug die Verbandsliga-Reserve die SG Wommelshausen/Dernbach mit 4:0. Die „Kirsche auf der Torte“ war Robin Dünhaupts Freistoßtor aus der eigenen Hälfte heraus.