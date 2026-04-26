 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Breidenbachs Reserve beendet monatelange Durststrecke

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf gelingt Breidenbach II ein langersehnter 4:0-Sieg gegen SG Wommelshausen/Dernbach. Robin Dünhaupt traf spektakulär aus der eigenen Hälfte +++

von Redaktion · Heute, 21:08 Uhr · 0 Leser
Ein enges Duell bis zum Schluss liefern sich der Tuspo Breidensten (Wladislaw Tschernucha vorne) und Tim Kochs Endbacher. © Jens Schmidt
Ein enges Duell bis zum Schluss liefern sich der Tuspo Breidensten (Wladislaw Tschernucha vorne) und Tim Kochs Endbacher. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Seit dem 5. Oktober hatte der FV Breidenbach II in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf auf einen Sieg warten müssen. Am Sonntag nun schlug die Verbandsliga-Reserve die SG Wommelshausen/Dernbach mit 4:0. Die „Kirsche auf der Torte“ war Robin Dünhaupts Freistoßtor aus der eigenen Hälfte heraus.

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