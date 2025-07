Breidenbachs Hessenpokal-Reise ist diesmal schnell vorbei

Breidenbach. In der vergangenen Saison führte die Reise des FV Breidenbach im lukrativen Fußball-Kreispokal bis ins Viertelfinale, in der aktuellen Spielzeit ist die erste Station schon die letzte gewesen. Der Hinterländer Verbandsligist unterlag am Mittwochabend auf eigenem Platz dem FC Ederbergland in der 1. Runde mit 0:2. (0:1). Im ewig jungen Prestige-Derby Sehnsucht war der befreundete „Klassenkamerad“ von der Eder für die Perftaler zwar keine Hausnummer zu groß, gewann aber verdient.