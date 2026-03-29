Breidenbachs Abwehrkampf: Zwei späte Gegentore in Hadamar Teaser VL MITTE: +++ Breidenbachs Kampfgeist wurde gegen Hadamar nicht belohnt: Zwei Tore in der Nachspielzeit besiegelten die knappe Niederlage. Coach Baum findet trotz des 1:3 kaum Anlass zur Kritik +++ von Redaktion · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Breidenbachs Keeper Ludwig Klein (l.) hielt für seinen Mannen lange, aber nicht lange genug einen Punkt fest. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Hadamar. Der FV Breidenbach hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim SV Rot-Weiß Hadamar eine engagierte Leistung gezeigt, musste sich jedoch mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Zwei Gegentore in der Nachspielzeit entschieden eine Partie, in der die Gäste mit dem Topteam lange auf Augenhöhe agierten.