Breidenbacher Paul Will auf Leihbasis zu Greuther Fürth

Darmstadt. Paul Will von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 schließt sich bis Saisonende einem anderen Verein an. Der Breidenbacher wird für ein halbes Jahr zur SpVgg. Greuther Fürth verliehen, dem aktuellen Schlusslicht des Unterhauses.Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie begründet den Wechsel auf der Homepage der „Lilien“ wie folgt: „Aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position ist es aktuell eher unwahrscheinlich, dass Paul im weiteren Saisonverlauf auf die Spielzeit gekommen wäre, die er benötigt, um seinen Rhythmus und Flow wiederzufinden. Wir sind uns sicher, dass er in Fürth viele Einsätze sammeln und die Qualitäten zeigen wird, die er zweifelsohne besitzt. Für diese Herausforderung wünschen wir ihm alles Gute.“