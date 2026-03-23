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Ligabericht
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Breidenbacher Frühlingsgefühle halten nicht lange
Teaser VL MITTE: +++ Das Duell gegen den Türkischen SV Wiesbaden endet für Breidenbach in einer 1:5-Niederlage, die die Euphorie nach dem letzten Sieg jäh durchbricht. Ein Rückschlag im Abstiegskampf +++
Breidenbach. Die Frühlingsgefühle beim FV Breidenbach nach der 6:1-Gala in Heuchelheim haben nur eine Woche gehalten: Gegen den Türkischen SV Wiesbaden stand am Sonntag eine 1:5-Heimpleite in der Fußball-Verbandsliga Mitte.