 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Breidenbacher Frühlingsgefühle halten nicht lange

Teaser VL MITTE: +++ Das Duell gegen den Türkischen SV Wiesbaden endet für Breidenbach in einer 1:5-Niederlage, die die Euphorie nach dem letzten Sieg jäh durchbricht. Ein Rückschlag im Abstiegskampf +++

von Redaktion · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser
Die Breidenbacher Führung durch Nino Schmidt (l., hier gegen Niels Jung vom SSC Burg) hielt gegen Wiesbaden nicht lange. © Jens Schmidt
Die Breidenbacher Führung durch Nino Schmidt (l., hier gegen Niels Jung vom SSC Burg) hielt gegen Wiesbaden nicht lange. © Jens Schmidt

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Breidenbach. Die Frühlingsgefühle beim FV Breidenbach nach der 6:1-Gala in Heuchelheim haben nur eine Woche gehalten: Gegen den Türkischen SV Wiesbaden stand am Sonntag eine 1:5-Heimpleite in der Fußball-Verbandsliga Mitte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.