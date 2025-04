Breidenbacher brauchen Frische in den Beinen und in der Rübe

Marburg-Biedenkopf. Im Kampf gegen den Abstieg führt die nächste Dienstreise des Fußball-Verbandsligisten FV 09 Breidenbach am Samstag zum TuS Dietkirchen. Am dortigen „Reckenforst“ im Limburger Stadtteil soll am 14.30 Uhr unbedingt Zählbares für die Hinterländer her.