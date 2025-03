Breidenbach verliert 0:3, drei Spieler, aber nicht den Mut

Wiesbaden-Biebrich. Für den FV Breidenbach war in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim FV Biebrich nichts zu holen. Die Elf von Felix Baum und Johannes Burk verlor am Samstagabend mit 0:3. Bereits zur Halbzeit hatten sich dabei beim Trainerduo Sorgenfalten breitgemacht. Dies lag aber weder am Ergebnis noch am Auftritt des Teams.