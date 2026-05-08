 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Breidenbach träumt vom Sieg im letzten Verbandsligaheimspiel

Teaser VL MITTE: +++ Seit 2011 kickte der FV Breidenbach ununterbrochen in der Fußball-Verbandsliga. Beglückt der Absteiger seine Anhänger im vorerst letzten Heimspiel gegen Zeilsheim mit einem Sieg? +++

von Redaktion · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser
Kapitän Marius Kamm (links; im Zweikampf mit Felix Erbe vom Spitzenreiter Hornau) bestreitet mit dem FV Breidenbach am Sonntag das vorerst letzte Verbandsliga-Heimspiel. © Jens Schmidt
Kapitän Marius Kamm (links; im Zweikampf mit Felix Erbe vom Spitzenreiter Hornau) bestreitet mit dem FV Breidenbach am Sonntag das vorerst letzte Verbandsliga-Heimspiel. © Jens Schmidt

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Breidenbach. Beglückt Absteiger FV Breidenbach seine Anhänger in seinem vorerst letzten Verbandsliga-Heimspiel mit einem Sieg? Gelingen soll dies am Sonntag (15 Uhr) gegen den noch um den Klassenerhalt kämpfenden SV Zeilsheim.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.