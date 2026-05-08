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Ligavorschau
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Breidenbach träumt vom Sieg im letzten Verbandsligaheimspiel
Teaser VL MITTE: +++ Seit 2011 kickte der FV Breidenbach ununterbrochen in der Fußball-Verbandsliga. Beglückt der Absteiger seine Anhänger im vorerst letzten Heimspiel gegen Zeilsheim mit einem Sieg? +++
Breidenbach. Beglückt Absteiger FV Breidenbach seine Anhänger in seinem vorerst letzten Verbandsliga-Heimspiel mit einem Sieg? Gelingen soll dies am Sonntag (15 Uhr) gegen den noch um den Klassenerhalt kämpfenden SV Zeilsheim.