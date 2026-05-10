 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Breidenbach gewinnt vorerst letztes Verbandsliga-Heimspiel

Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach gewinnt das letzte Verbandsliga-Heimspiel 3:2 gegen Zeilsheim und verabschiedet sich versöhnlich von den eigenen Fans. Die Schlussphase gerät dabei turbulent +++

von Redaktion · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Amon Joel Hirsi (links) brachte die Breidenbacher mit dem Ausgleich zurück in die Partie. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Amon Joel Hirsi (links) brachte die Breidenbacher mit dem Ausgleich zurück in die Partie. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
SV Zeilsheim

Breidenbach. Im vorerst letzten Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga Mitte ist dem FV Breidenbach zumindest ein kleines Happy End vergönnt gewesen: Bei der Rasen-Premiere im Gunterstal in diesem Jahr stand ein 3:2-Erfolg gegen den früheren Hessenligisten SV Zeilsheim - mit dem Song „Time To Say Goodbye“ als perfekter Zugabe obendrauf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.