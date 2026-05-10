Breidenbach gewinnt vorerst letztes Verbandsliga-Heimspiel

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Teaser VL MITTE: +++ Der FV Breidenbach gewinnt das letzte Verbandsliga-Heimspiel 3:2 gegen Zeilsheim und verabschiedet sich versöhnlich von den eigenen Fans. Die Schlussphase gerät dabei turbulent +++
Breidenbach. Im vorerst letzten Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga Mitte ist dem FV Breidenbach zumindest ein kleines Happy End vergönnt gewesen: Bei der Rasen-Premiere im Gunterstal in diesem Jahr stand ein 3:2-Erfolg gegen den früheren Hessenligisten SV Zeilsheim - mit dem Song „Time To Say Goodbye“ als perfekter Zugabe obendrauf.