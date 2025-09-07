Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Stefan Tschersich
Breidenbach braucht in Wiesbaden auch Mut
Teaser VL MITTE: +++ Trotz des misslungenen Saisonstarts herrscht beim Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach eine gute Stimmung. Beim Türkischen SV Wiesbaden sollen nun auch Punkte her +++
Breidenbach. Eine hohe Hürde wartet auf den FV Breidenbach am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga. Die Hinterländer stellen sich im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim bei Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden vor, der prima gestartet ist.