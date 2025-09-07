 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligavorschau
– Foto: Stefan Tschersich

Breidenbach braucht in Wiesbaden auch Mut

Teaser VL MITTE: +++ Trotz des misslungenen Saisonstarts herrscht beim Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach eine gute Stimmung. Beim Türkischen SV Wiesbaden sollen nun auch Punkte her +++

Breidenbach. Eine hohe Hürde wartet auf den FV Breidenbach am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga. Die Hinterländer stellen sich im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim bei Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden vor, der prima gestartet ist.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

