Breidenbach bastelt an „vielen Kleinigkeiten“

Marburg-Biedenkopf. Die beiden heimischen Fußball-Verbandsligisten sind ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen. Der FV Breidenbach will nun am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Neuling TSF Heuchelheim ebenso den ersten Dreierpack, wie die SF/BG Marburg, die eine halbe Stunde später bei Germania Okriftel antreten.