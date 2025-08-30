 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Schwere Tage für den FV Breidenbach und Trainer Johannes Burk: Schaffen die Perftaler Sonntag die Wende? (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Schwere Tage für den FV Breidenbach und Trainer Johannes Burk: Schaffen die Perftaler Sonntag die Wende? (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Breidenbach bastelt an „vielen Kleinigkeiten“

Teaser VL MITTE: +++ Die Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach und SF/BG Marburg stehen bereits unter Druck und wollen endlich in der neuen Saison ankommen. Gelingt es am Sonntag? +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Breidenbach
SF/BG Marburg
Ger.Okriftel
TSF Heuchelheim

Marburg-Biedenkopf. Die beiden heimischen Fußball-Verbandsligisten sind ganz schlecht aus den Startlöchern gekommen. Der FV Breidenbach will nun am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen Neuling TSF Heuchelheim ebenso den ersten Dreierpack, wie die SF/BG Marburg, die eine halbe Stunde später bei Germania Okriftel antreten.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 030.8.2025, 11:56 Uhr
RedaktionAutor