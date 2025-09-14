Brehm: "Solche Momente machen den Fußball einzigartig"

Mit einer außergewöhnlichen Energieleistung hat der FC Fetih-Kisdorf am 8. Spieltag für das bisher spektakulärste Spiel der Saison gesorgt – und gleichzeitig für die wohl größte Überraschung. Beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Eichholzer SV gewann der Aufsteiger in einer dramatischen Partie mit 5:4 – und drehte das Spiel in den letzten zwanzig Minuten komplett.

Die Begegnung entwickelte sich zu einem wahren Fußballkrimi. Erik Michler brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, doch Eichholz konterte binnen einer Viertelstunde: Erst traf Yasin Varol (30.), dann drehte Morten Rüdiger das Spiel kurz vor der Pause per Foulelfmeter (45.+1).

Doch Kisdorf ließ sich nicht abschütteln: Robin Behrens verkürzte in der 69. Minute auf 3:4, Ben Dreger glich in der 87. Minute aus. Und als alles auf ein Remis hinauslief, schlug Erik Michler in der dritten Minute der Nachspielzeit erneut zu – zum 5:4-Endstand.

Nach dem Seitenwechsel folgte ein offener Schlagabtausch. Jonas Rübner glich für Fetih-Kisdorf aus (56.), doch die Hausherren antworteten sofort: Hammerschmidt (57.) und Hamer (65.) stellten auf 4:2 – alles schien auf einen Heimsieg des Tabellenführers hinauszulaufen.

Trainer Nico Brehm konnte den Spielverlauf selbst kaum fassen:

„Was für ein Spiel! Wir gewinnen beim Spitzenreiter mit 5:4 und drehen die Partie innerhalb von nur 20 Minuten. Eine unglaubliche Leistung voller Leidenschaft, Wille und Glaube. Jeder Spieler hat alles gegeben und gezeigt, was in diesem Team steckt. Als Trainerteam sind wir überwältigt und unendlich stolz auf die Jungs. Solche Momente machen den Fußball einzigartig.“

Mit diesem Erfolg klettert der FC Fetih-Kisdorf auf Rang neun der Tabelle und zieht nach Punkten mit dem TSV Bargteheide gleich. Nach zuvor vier sieglosen Spielen ist die Brehm-Elf damit eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Für Eichholz ist es nach der knappen 1:2-Niederlage in Dornbreite die zweite Pleite in Folge – der Vorsprung an der Tabellenspitze ist dahin. Neuer Spitzenreiter ist nun die Reserve des VfB Lübeck.

Am kommenden Spieltag empfängt Kisdorf den TSV Pansdorf – mit dem Rückenwind eines Sieges, der in Erinnerung bleiben wird.

Eichholzer SV – FC Fetih-Kisdorf 4:5

Eichholzer SV: Kevin Pour, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger, Ibrahim Sweiti (81. Justin Thiele), Yasin Varol, Alexander Simon (66. Mustafa Salih), Niklas Hamer (74. Ervis Cokaj), Luis Peter Fichtner, David Bany (74. Maik Germann), Felix Schmidt, Vico Jones Dombrowski - Trainer: Demir Wenchel - Trainer: Sebastian Wenchel - Trainer: Rene Sternberg

FC Fetih-Kisdorf: Lion Samuel Falk, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens, Thilo Albrecht, Jonas Rübner, Lennart Iven Hoee, Leon-Pascal Bankert (61. Michael Brehm), Marvin Ruehsen, Erik Michler - Trainer: Nico Brehm

Schiedsrichter: Finn Jonah Dettmer

Tore: 0:1 Erik Michler (20.), 1:1 Yasin Varol (30.), 2:1 Morten Rüdiger (45.+1), 2:2 Jonas Rübner (56.), 3:2 Alex Hammerschmidt (57.), 4:2 Niklas Hamer (65.), 4:3 Robin Behrens (69.), 4:4 Ben Dreger (87.), 4:5 Erik Michler (90.+3)