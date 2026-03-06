Brehm fordert mehr Konsequenz vor dem Tor

– Foto: Marwin Wolf

Am 21. Spieltag der Landesliga Holstein steht für den FC Fetih-Kisdorf ein wichtiges Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Am Samstag um 16:00 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Nico Brehm den SV Todesfelde II am Strietkamp.

Trainer Nico Brehm sieht vor allem in der Chancenverwertung den Schlüssel für eine Trendwende: „In Horst haben wir viele gute Ansätze gezeigt, aber unsere Chancen nicht konsequent genug genutzt. Deshalb stecken wir jetzt mitten im Abstiegskampf – und genau in solchen Momenten heißt es, noch enger zusammenzurücken und als Mannschaft Charakter zu zeigen. Mit Todesfelde kommt eine junge, spielstarke Truppe zu uns. Wir haben unter der Woche intensiv gearbeitet, die Jungs ziehen voll mit und wir sind bereit, am Samstag alles auf dem Platz zu lassen. Unser klares Ziel: die drei Punkte bei uns behalten.“

Die Ausgangslage ist klar: Fetih-Kisdorf steckt mit 13 Punkten aus 18 Spielen auf Rang 14 mitten im Tabellenkeller. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits mehrere Punkte, weshalb ein Heimsieg dringend benötigt wird. Zuletzt verlor der Aufsteiger zum Rückrundenauftakt beim VfR Horst mit 1:3 – trotz früher Führung.

Auch der SV Todesfelde II reist mit Selbstvertrauen an. Die Gäste stehen mit 18 Punkten auf Rang zwölf und haben damit fünf Punkte Vorsprung auf Fetih-Kisdorf. Das Hinspiel gewann Todesfelde mit 2:0. Trainer Sebastian Fojcik blickt nach einer langen Winterpause optimistisch auf den Restart: „Nach einer langen Pause mit einer besonders herausfordernden Vorbereitung geht’s endlich los. Unser Gegner hat zumindest den Vorteil, schon mal eine Partie absolviert zu haben, steht aber natürlich zu Hause unter Druck. Wir haben im Spiel gegen Schönberg und unsere Ligamannschaft gute Inhalte gezeigt, in den Trainingstagen egal wo gut gearbeitet und gehen deshalb selbstbewusst ins Spiel.“

Für Fetih-Kisdorf ist die Partie von großer Bedeutung: Mit einem Sieg könnte die Mannschaft den Rückstand auf Todesfelde direkt verkürzen und neuen Schwung im Abstiegskampf aufnehmen. Eine Niederlage hingegen würde die Situation weiter verschärfen.

Entsprechend dürfte am Samstag viel Intensität und Kampfgeist gefragt sein – genau die Tugenden, auf die Trainer Brehm seine Mannschaft eingeschworen hat.